Rotary Club: donate 350 spese alimentari per i più bisognosi

Continua il sostegno del Rotary Club Vercelli nei confronti dei cittadini più bisognosi, attraverso il Comitato cittadino della Croce Rossa Italiana. Dopo aver loro fornito dispositivi di protezione individuale ed un sanificatore ad ozono per ambienti ed automezzi, in questa occasione il Club ha messo a disposizione 350 spese alimentari che la Croce Rossa allestirà e distribuirà a chi si trova in difficoltà.

“In questa crisi epocale il Rotary è vicino alla propria comunità e la Croce Rossa, che ci ha commosso per il suo impegno durante le fasi più acute dell’emergenza sanitaria, è per noi un partner operativo imprescindibile" dichiara il presidente Carlo Ricci. A lui ed ai suoi soci va il ringraziamento del Presidente Cri, Mauro Olivero: “Un fronte del Tempo della Gentilezza” della Croce Rossa Italiana è la distribuzione delle spese alimentari; grazie al Rotary Vercelli possiamo essere sempre più vicini alle persone vulnerabili”.