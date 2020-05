Quarona, a fuoco un contatore del gas

Rottura di un tubo e incendio al contatore del gas, nel pomeriggio di sabato, in un cortile di Quarona. Intorno alle 17, la squadra dei Vigii del Fuoco di Varallo è intervenuta in corso Rolandi per l'incendio di un contatore del gas, a seguito della rottura di un tubo.

L'incidente fortunatamente non ha coinvolto persone, le cause sono in fase di accertamento: sul posto è intervenuto, per le riparazioni del caso, il tecnico della rete gas cittadina dopo che i Vigili del Fuoco avevano messo in sicurezza la tubazione danneggiata e delimiatato la zona la zona.