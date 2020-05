Avventura a lieto fine per 12 anatroccoli spericolati

Sono caduti dal nido, sul tetto di una palazzina, al balcone al terzo piano di una palazzina. Per recuperare la "famigliola" è stato necessario un intervento dei vigili del fuoco: nel primo pomeriggio di sabato una squadra del Comando di Vercelli è intervenuta in via Machiavelli per recuperare i piccoli: i vigili del fuoco si sono occupati di recuperare i 12 anatroccoli liberandoli assieme alla madre in un corso d'acqua adiacente il palazzo.