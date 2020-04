I menù delle feste: le proposte a domicilio di ristoranti e pizzerie

Visto il buon successo dei menù di Pasqua e Pasquetta, anche per le ricorrenze del 25 Aprile e del 1° Maggio il Comune di Vercelli ha raccolto le proposte dei ristoratori vercellesi per menù speciali da consegnare a domicilio.

L’elenco è pubblicato sul sito web e sui social del Comune e potrà essere aggiornato con i nominativi che si vorranno ancora aggiungere.

I ristoratori fanno parte delle più di 200 attività che effettuano consegna a domicilio e che sono disponibili alla pagina https://www.comune.vercelli.it/articolo/consegna-domicilio-comune-raccoglie-adesioni-mette-disposizione-lelenco.

“Il pensiero di tutti noi è ormai rivolto alla prossima ripartenza, ma proprio per questo dobbiamo tenere duro ancora per questo breve periodo – esorta l’assessore Mimmo Sabatino – e grazie ai nostri ristoratori potremo festeggiare nelle nostre case. I menù sono tanti e di tutti i prezzi, la consegna gratuita: ordinare un pasto nel nostro ristorante o pizzeria preferiti è un gesto che ci farà sentire più vicini alla normalità e solidali con la nostra comunità”.

L’elenco delle attività è stato realizzato in collaborazione con le associazioni di categoria Ascom, Confesercenti e Confartigianato come servizio a disposizione di tutti i cittadini che in questa fase di emergenza sanitaria sono tenuti a ridurre al minimo gli spostamenti e la frequenza di supermercati e negozi. L’elenco dei ristoratori che svolgono consegne per le festività pasquali e di tutte le attività svolgono servizio a domicilio è consultabile sul sito web del Comune di Vercelli, e per essere inseriti ed avere informazioni è possibile inviare un’e-mail a consegneadomicilio@comune.vercelli.it