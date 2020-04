Crescentino, all'Infermeria tre decessi e 38 ospiti positivi

"Pur nell’innegabile difficoltà del momento amministratori, direzione e tutto il personale si stanno prodigando per superare le quotidiane criticità e fronteggiare l’emergenza - spiegano ancora dall'Infermeria -. Non possiamo non rivolgere il nostro pensiero alle famiglie che vivono la sofferenza della separazione e l’ansia per la salute dei loro cari. Sappiamo che è inevitabile provare sconforto vedendo che il sacrificio affrontato è stato vano, condividiamo questo stato d’animo. La chiusura della struttura era prevista dai protocolli, che nella Fondazione sono sempre stati osservati e condivisi. Assicuriamo il massimo impegno nell’affrontare l’emergenza da parte di operatori, dirigenza e Consiglio di Amministrazione".