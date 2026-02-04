"Compra locale, vinci a Natale": clienti premiati a Crescentino

Cerimonia di premiazione, sabato a Crescentino, della prima edizione della lotteria "Compra locale, vinci a Natale" organizzata dalla delegazione Ascom, in collaborazione con Comtur, Comune di Crescentino, Comune di Fontanetto Po, Borghi delle Vie d'Acqua, Distretto Diffuso del Commercio - Porta delle Grange e Comune di Lamporo.

Presenti il direttore di Ascom Andrea Barasolo, il sindaco di Crescentino Vittorio Ferrero, la presidente della delegazione di Crescentino Daniela Tavano, Giuseppe Rotondo, consigliere comunale con delega al Commercio e i dipendenti della sede Ascom Crescentino. Grazie agli acquisti effettuati nei negozi del territorio, sono stati estratti i seguenti premi: 1° premio a Patrizia Rossi (Weekend per due persone nelle Langhe) del valore di 500 euro, vinto con un acquisto da Zanotto Carni; 10 buoni spesa da 50 euro da utilizzare nello stesso esercizio commerciale dove è stato effettuato l’acquisto sono andati a: Madalina Ciobanu e Gianluca Bavoso (con l'acquisto da Aladino); Luisa Anna Maria Tartara Ferrando ha vinto con un acquisto fatto da Rosacisalpina; Antonella Durante ha vinto con un acquisto fatto alla Cartoleria Cipolla; Alba Balestra ha vinto con un acquisto fatto da Riso Scagliotti; Alessandra Bernardini ha vinto con un acquisto fatto da Bouquet Fiori; Rita Spalasso ha vinto con un acquisto fatto da "L’angolo delle coccole"; Laura Monateri ha vinto con un acquisto fatto da Pistocchini Boutique; Carlo Giacometto ha vinto con un acquisto fatto al Ristorante ArchiGusto; Ferruccio Martinasso ha vinto con un acquisto da Ottica Wonder.

Soddisfatta Daniela Tavano, presidente della Delegazione Ascom di Crescentino: «Sono contenta dei risultati, gli esercenti hanno aderito con entusiasmo e le vendite nel periodo natalizio sono state fortemente stimolate dal concorso, alla sua prima edizione…. Certamente un’esperienza da ripetere».

«Siamo molto soddisfatti – ha commentato il sindaco Vittorio Ferrero - per la riuscita di questa prima edizione del Concorso a premi e ringraziamo Ascom per aver promosso l’iniziativa e tutti i commercianti che hanno aderito in modo così numeroso. Sostenere il commercio di prossimità attraverso azioni di fidelizzazione è fondamentale: il concorso ha dimostrato che esiste ancora un tessuto solido di clientela fedele che continua a frequentare e valorizzare i negozi del nostro territorio».