Rsa vercellesi: nel primo trimestre 211 morti (56 in più dello stesso periodo 2019)

"Nel primo trimestre 2020 sono morte nelle Rsa del Piemonte 2.874 persone, nello stesso trimestre dello scorso anno ne erano morte 2.467. La differenza è di 407 persone, di cui 248 risultano decedute per cause Covid". Sono i dati diffusi, in conferenza stampa, da Regione e Unità di cirisi per le Rsa, attualmente al lavoro per l'esecuzione dei tamponi nelle strutture piemontesi.



"Nel 90% dei casi, nelle Rsa del Piemonte non si è trovata la situazione grave che veniva paventata - ha detto l'ex procuratore Antonio Rinaudo -. Possiamo dire che il livello di criticità riscontrato è fisiologico, non patologico".



Al 14 aprile erano stato eseguiti quasi 14mila i tamponi eseguiti. "In linea di massima è risultato positivo il 40% del personale, e il 30% degli ospiti, ma si deve considerare che si è partiti dai sintomatici", hanno spiegato dall'Unità di Crisi.

Nelle Rsa presenti all'interno dell'Asl Vercelli, sono stati eseguiti finora 316 tamponi nelle case di riposo (tra ospiti e personale): 162 sono risultati positivi, 132 negativi e ce ne sono altri 22 che sono ancora in attesa di riscontro. Nel primo trimestre 2020 ci sono stati 211 morti: 56 in più rispetto allo stesso periodo del 2019: 20 le persone decedute positive al Covid.

I dati, tuttavia, sono ancora troppo parziali, come si evince anche dalla lettura delle tabelle fornite in conferenza stampa: a fronte di 1.417 posti letto, il 14 aprile, nel territorio vercellese, erano stato eseguiti solo 145 tamponi: 54 quelli positivi, 47 i negativi e 44 erano ancora da esaminare. Solo 96 i tamponi effettuati sul personale (640 tra oss e infermieri): 18 i positivi, 42 i negativi e 36 ancora da attribuire. Un po' poco, forse, per dire che la situazione non è grave.