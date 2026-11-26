Lunedì 30 novembre si terrà il convegno “Enogastronomia: prodotto, tavola, storytelling” organizzato dal Distretto del Cibo delle Valli Biellesi, della Baraggia e della Pianura Vercellese. L’evento, realizzato con il contributo della Regione Piemonte e con il patrocinio della Provincia di Biella e della Provincia di Vercelli, avrà inizio alle 9.30 e avrà luogo presso il Castello di Buronzo, in via Castello 10 a Buronzo (VC).

L’obiettivo dell’incontro è quello di valorizzare i prodotti del territorio, raccontandone l’identità grazie alla partecipazione di relatori esperti del settore. Sarà pertanto occasione di confronto per le Istituzioni, le Imprese e i professionisti, che avranno modo di discutere delle prospettive per la promozione del territorio e delle sue peculiarità enogastronomiche. In questa sede saranno anche approfonditi il ruolo della comunicazione e del marketing territoriale per la promozione agroalimentare e le strategie narrative che possono essere utilizzate per favorire la crescita dello sviluppo turistico ed economico locale.

A seguito delle registrazioni, che partiranno alle ore 9, Elisa Pollero, Presidente del Distretto del Cibo, darà il via ufficiale ai lavori, che, moderati da Beppe Gandolfo, prevedono l’intervento di Patrizia Durante, Letizia Ferrari, Bruno Libralon e Marialuisa Martinelli. Gli esperti del settore getteranno le solide basi per affrontare la seconda parte del convegno, dedicata al confronto diretto e alla riflessione di Enti e Imprese sul tema della Cucina Italiana Patrimonio Unesco 2026.

Alle 12 è previsto invece uno Showcooking a cura di Ivan Ramella Trafighet, un’esperienza unica e immersiva per entrare nel vivo del settore enogastronomico. A partire dalle 14.30 il convegno proseguirà infine con un panel dedicato alle Imprese e uno dedicato alla Pubblica Amministrazione, due momenti che permetteranno di approfondire le tematiche affrontate dal punto di vista delle attività e realtà locali.

Il convegno del Distretto del Cibo sarà quindi un’occasione per entrare nel vivo della tradizione enogastronomica locale. Mettendo in luce le strategie di comunicazione efficaci per trasmettere il valore della cultura e dell’identità enogastronomica, rappresenta un’occasione di confronto fondamentale per le Istituzioni, gli esperti e le Imprese. Inoltre, sarà un evento che valorizzerà l’importanza della tradizione enogastronomica italiana, sottolineando come sia un tratto identitario fondamentale per le radici culturali del nostro Paese.

Per informazioni sul convegno e sulle iniziative del Distretto del Cibo:

Tel. +39 338 8338741

Mail: info@distrettodelcibo.it