Con la messa a dimora di piantine in numerose scuole del territorio, i Carabinieri celebrano tra il 18 e il 25 novembre, la Giornata degli alberi alla presenza di associazioni di protezione civile, AIB e di Legambiente. Ciascun appuntamento prevede un momento introduttivo a cura dei militari dei Nuclei finalizzato a fornire agli studenti una breve lezione informativa ed educativa relativamente all’importanza degli alberi nell’ecosistema, del bosco, quale fondamentale elemento naturale, di quelle che sono le sue funzioni e dell’importanza della sua tutela Successivamente, si procederà in modo guidato alla piantumazione di piantine, scelte quale specie locale e identitaria del territorio.

Le piantine saranno messe a dimora con la partecipazione attiva degli studenti, sotto la supervisione dei carabinieri forestale e degli insegnanti. L’iniziativa si pone l’obiettivo di coniugare la finalità educativa e ambientale con un concreto gesto di cura e responsabilità collettiva verso il territorio, promuovendo nei più giovani la consapevolezza del valore del patrimonio naturale attraverso la collaborazione tra scuola, istituzioni e Forze dell’Ordine.

Nella provincia di Vercelli, le celebrazioni saranno nei seguenti istituti scolastici a cura dei Nuclei Carabinieri Forestale: Scuola dell’Infanzia e Primaria comune di Lenta, con il Nucleo CCF Gattinara il 20; Scuola Primaria di Borgosesia con il Nucleo CCF Varallo il 20; Istituto scolastico Baraggia di Arborio e Gattinara, comune di Arborio il 23 con il Nucleo CCF Albano; Scuola Madia di Balmuccia con il Nucleo CCF Scopa il 24; Scuola Elementare di Fontanetto Po con il Nucleo CCF di Vercelli il 24.