Quarona, torna potabile l'acqua della rete idrica

Torna potabile l'acqua di Quarona. A renderlo noto è l'amministrazione comunale, informando che «a seguito dei riscontri favorevoli delle ultime analisi microbiologiche e chimiche effettuate dagli organi competenti, l’acqua della rete idrica comunale è tornata a essere pienamente potabile».

È pertanto revocata con effetto immediato l'ordinanza di non potabilità precedentemente in vigore. L'acqua può essere nuovamente utilizzata per scopi alimentari, idropinici e igienici senza alcuna necessità di bollitura.

«A seguito delle criticità emerse nelle ultime settimane - prosegue la nota - si raccomanda alla popolazione di seguire alcune semplici linee guida per il corretto ripristino degli impianti domestici e per la gestione della risorsa idrica. Effettuare la pulizia dei filtri in ingresso, verificando e pulendo la retina posta all'ingresso dei contatori o dei sistemi di filtraggio generali, che potrebbe aver trattenuto impurità compromettendo il corretto flusso dell'acqua in casa. Effettuare la pulizia dei rompigetto, smontando e pulendo i filtri a rete di tutti i rubinetti per rimuovere eventuali residui o sedimenti accumulatisi nei giorni scorsi».

E, visto che l'emergenza è stata innescata dalla grave siccità estiva che dimezzato le scorte del prozzo principale - lasciando a secco un centinaio di utenze e rendendo necessaria l'immissione di acqua non potabile per ripristinare la pressione della rete - l'amministrazione raccomanda limitazione e moderazione dei consumi dovuta al perdurare della carenza di precipitazioni: «Si invita la popolazione a un uso parsimonioso, responsabile e strettamente necessario dell'acqua potabile - prosegue la nota -. Limitiamo il consumo alle sole esigenze igienico-sanitarie e alimentari, evitando attività quali il lavaggio di cortili e automobili o il riempimento di vasche».

Il Comune e i tecnici del servizio idrico continueranno a monitorare costantemente la rete per garantire la stabilità e la sicurezza dei parametri.