L'arcivescovo incontra le comunità di Serravalle e Crevacuore

Le visite pastorali storiche erano le ispezioni ufficiali che il Vescovo (o un suo delegato) compiva periodicamente nelle parrocchie, nelle chiese, nei monasteri e negli enti di una diocesi e gli Atti delle Visite Pastorali: rappresentano una delle fonti documentarie più preziose per la storia religiosa, sociale, economica e artistica locale. Oggi la visita pastorale è il viaggio ufficiale che il Vescovo compie ogni cinque anni all'interno della propria diocesi per incontrare le comunità parrocchiali, i sacerdoti e i fedeli, per conoscere da vicino la vita reale delle parrocchie, le loro attività e le eventuali difficoltà del territorio, rafforzare l'unità tra la Chiesa locale e quella universale, incoraggiando i fedeli nella testimonianza cristiana, controllare l'andamento pastorale, la catechesi, la liturgia, l’organizzazione della carità, offrendo orientamenti per il cammino della Comunità.

Durante la visita alle sette Parrocchie del territorio di Crevacuore e alle tre del territorio di Serravalle, l’Arcivescovo monsignor Marco Arnolfo ha incontrato i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, i consigli pastorali, i giovani, le famiglie, i malati, e ha visitato case di riposo e scuole: è stato un evento significativo, che ha unito la dimensione spirituale a quella organizzativa. All’interno delle Parrocchie l’incontro era stato preceduto da momenti preparatori per confrontarsi su quanto sarebbe stato comunicato al Vescovo, scegliere i rappresentanti che presentassero le attività, i risultati, ma anche le sfide, articolare le domande da porre e verificare le aspettative riposte in questo incontro: in questo modo la Visita Pastorale non è stata solo una formalità, ma soprattutto un evento spirituale, che ha rafforzato la fede dei partecipanti e il legame con la comunità della Chiesa e con la società civile.

Sono state particolarmente curate la profondità della liturgia, e l'estetica della chiesa, per offrire una calda accoglienza a Sua Eccellenza.

Lo "sguardo del Vescovo" ha reso un momento molto toccante e coinvolgente l’Adorazione nella chiesa di San Giovanni Battista e Nicolao, che monsignor Arnolfo ha spiegato come la contemplazione di quel volto umano di Cristo che si è lasciato amare, trasformandosi nel volto delle persone della Comunità, sulle quali riversare amore e aiuto: «Cristo riceve il nostro Amore attraverso l’Amore che riserviamo a coloro che incontriamo: di qui discende il bisogno di stare in adorazione per riscoprire i fondamenti del mistero d’amore».

Sabato 7 novembre, al mattino, nella Cupola di San Sebastiano a Crevacuore, monsignor Arnolfo ha incontrato le associazioni di volontariato le autorità civili e militari. È stato un incontro-confronto molto costruttivo, chiesto espressamente dall’arcivescovo, in cui ogni intervenuto ha potuto dare voce alla propria realtà, segnalando anche le difficoltà di reperire risorse economiche e luoghi di aggregazione per i giovani. Il risultato più importante raggiunto dalle Comunità del territorio è stato il comune indirizzo di aiuto alle persone in difficoltà, attivato con grandi ed importanti gesti di semplice volontariato. Dall’incontro è emersa l’esigenza comune di incontri almeno semestrali per programmare insieme le attività sul territorio.

La Visita Pastorale si è conclusa con la messa solenne concelebrata dall’Arcivescovo con i parroci, i diaconi e monsignor Gianluca Gonzino, sabato 7 novembre nella chiesa parrocchiale di Serravalle, cui hanno partecipato anche il sindaco, Massimo Basso, che ha ringraziato il vescovo per la sua presenza e per aver aperto le braccia alle comunità, la dirigente scolastica Paola Vicario, che ha accolto la visita a scuola. La messa è stata accompagnata dalla Corale di San Giovanni Battista, con i bambini che hanno portato i doni all’Offertorio. All’interno del rito il Vescovo ha nominato quattro ministri sinodali che collaboreranno con il parroco e i diaconi, per costruire un percorso comune e condiviso per la liturgia, la catechesi, la carità e la crescita cristiana: Ugo Dellanegra, Cristina Tucci, Marina Mestriner e Mario Dellanegra. Il Vescovo ha poi invitato bambini e ragazzi a porsi a presidio delle entrate della chiesa per distribuire ad ogni gruppo famigliare due immagini di Sant’Eusebio con una preghiera, affinché una fosse conservata e l’altra donata ad altre famiglie che non avevano potuto essere presenti: «Questo si chiama missionarietà: Gesù non ha mai predicato da solo, ma con gli Apostoli, perché è importante non il singolo, ma la Comunità. Vi riconosceranno dal modo in cui saprete volervi bene, gareggiare nello stimarvi a vicenda».