Alagna investe sulla sicurezza e la rinaturalizzazione dei fiumi

Il Comune di Alagna Valsesia ha avviato i lavori di sistemazione idraulica del fiume Sesia nel tratto compreso tra la località Merletti-Wold e la confluenza con il torrente Vogna, nell’ambito degli interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio finanziati da Regione Piemonte. L’opera prevede un investimento complessivo di circa 1.556.000 euro, di cui 1.060.000 euro destinati ai lavori, e rappresenta un intervento fondamentale per la prevenzione del rischio idrogeologico e il ripristino dei danni delle alluvioni temporalesche del 2024.

Il progetto prevede il ripristino delle scogliere danneggiate, lo svuotamento delle briglie esistenti e il recupero della funzionalità idraulica delle confluenze tra il Sesia e i torrenti Mud, Olen, Otro e Vogna. La novità qualificante è l’introduzione, dove tecnicamente possibile, di interventi di rinaturalizzazione del fiume, finalizzati a recuperare le caratteristiche morfologiche originarie, ridurre l’artificializzazione del corso d’acqua e favorire il ripristino degli habitat fluviali.

Nel tratto superiore, tra Wold e la confluenza con il torrente Mud, si interverrà sulle difese erose e sulla funzionalità della confluenza dei due corsi d’acqua. Tra la frazione Ponte e il centro abitato saranno ripristinate le condizioni idrauliche della confluenza con il rio Rouni, sarà consolidato un muraglione preesistente e sara realizzato un breve percorso pedonale in prossimità dell’argine. Nel centro abitato si procederà invece al ripristino delle scogliere e allo svuotamento delle briglie, mentre verso la frazione Gabbio sono previste opere di rinaturalizzazione, di consolidamento delle difese esistenti, la realizzazione di una nuova scogliera sotto il ponte del Gabbio e interventi sulla confluenza tra Sesia e Vogna.

L’obiettivo è di rendere il territorio più sicuro, coniugando la protezione idraulica con il rispetto e il recupero dell’ambiente naturale. La progettazione delle opere è stata affidata alla ditta Blu Progetti, specializzata in interventi di messa in sicurezza del territorio e di rinaturalizzazione degli habitat fluviali.

«L’Amministrazione comunale esprime un sentito ringraziamento alla Regione Piemonte per l’importante finanziamento concesso per consentire la realizzazione di un’opera di questa rilevanza. Il presidente Alberto Cirio e l’assessore Marco Gabusi sono sempre vicini al nostro territorio e alla comunità di Alagna, e questo finanziamento ne è la prova ulteriore. Un ringraziamento particolare va inoltre ai funzionari del settore tecnico regionale e delle Opere pubbliche, per il supporto instancabile e indispensabile che garantiscono quotidianamente alle Amministrazioni locali nella gestione di interventi complessi», dice il sindaco Roberto Veggi.

Con l’avvio di questo intervento, Alagna investe concretamente nel ripristino degli ingenti danni alluvionali che hanno messo a dura prova il nostro territorio e per cui erano già stati investiti oltre 4 milioni di euro e che si completeranno nel 2027 con l’ultimo importantissimo intervento di messa in sicurezza dell’abitato di frazione Bonda e del Concentrico per un importo di oltre 1,1 milioni.