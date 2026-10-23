Viabilità, conclusi i lavori sulla Sp 299 tra Riva Valdobbia e Alagna

Torna alla piena viabilità ordinaria la strada provinciale 299 nel tratto di Pietre Gemelle, ad Alagna Valsesia. Un risultato atteso dal territorio, raggiunto grazie a un articolato programma di interventi di messa in sicurezza, che ha consentito di completare il sistema di protezione del versante, superare il bypass provvisorio e ripristinare il tracciato originario della strada. Alla riapertura, avvenuta giovedì 22 ottobre, hanno partecipato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Marco Gabusi, il presidente della Provincia di Vercelli Davide Gilardino, il sindaco di Alagna Roberto Veggi, il prefetto di Vercelli Lucio Parente, insieme ai rappresentanti delle istituzioni locali. L’intervento rappresenta il completamento di un percorso avviato negli anni scorsi e proseguito anche a seguito degli eventi franosi e alluvionali che hanno interessato la zona, rendendo necessari lavori urgenti per garantire la continuità dei collegamenti.

Complessivamente sono stati investiti 5.743.500 euro, attraverso diverse linee di finanziamento, per realizzare opere di protezione, affrontare le emergenze e mettere in sicurezza un tratto particolarmente delicato della viabilità valsesiana. La riapertura assume un significato importante per un territorio montano nel quale l’efficienza dei collegamenti rappresenta una condizione essenziale per la vita quotidiana dei residenti, per le attività economiche e per lo sviluppo turistico.

Il risultato si inserisce inoltre in un quadro più ampio di investimenti infrastrutturali che interessano il Piemonte orientale e, in particolare, i collegamenti tra le province di Novara e Vercelli. Proprio nei giorni scorsi, il 12 ottobre, alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, è stato aperto al traffico il nuovo tratto di 5,1 chilometri della Tangenziale Ovest di Novara, che collega la SS 32 Ticinese alla SS 299 di Alagna, attraversando i territori di Novara, Cameri e San Pietro Mosezzo. Due interventi distinti che testimoniano l’importanza degli investimenti sulla rete infrastrutturale e sui collegamenti tra la pianura novarese, il territorio vercellese e la Valsesia, in un’area strategica per la mobilità, l’economia e il turismo piemontese.

Cirio: «Investire nelle infrastrutture significa garantire sicurezza, sviluppo e futuro ai nostri territori»

«La riapertura della strada a Pietre Gemelle è un risultato importante per tutta la Valsesia, perché restituisce ai cittadini, alle imprese e ai turisti un collegamento fondamentale, dopo anni segnati da criticità ed emergenze»: è quanto ha sostenuto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

«Investire nelle infrastrutture – ha proseguito il presidente della Regione Piemonte - significa prima di tutto garantire sicurezza e qualità della vita, ma anche creare le condizioni perché i territori possano continuare a crescere. Questo vale in modo particolare per le nostre montagne, dove una strada efficiente e sicura rappresenta un servizio essenziale per le comunità».

Secondo Cirio, In Piemonte «si sta portando avanti un importante programma di investimenti per migliorare la rete infrastrutturale, intervenire sulle situazioni di maggiore fragilità e rafforzare i collegamenti. La riapertura di oggi si aggiunge agli altri interventi che stanno interessando il territorio, come la recente apertura della Tangenziale Ovest di Novara».

Il presidente della Regione Piemonte ha concluso affermando che «la sicurezza del territorio e la qualità dei collegamenti continueranno a essere al centro del nostro impegno, perché non può esserci sviluppo senza infrastrutture adeguate alle esigenze dei cittadini e delle imprese».

Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi. «Quella di oggi – ha detto - è una riapertura particolarmente significativa, perché arriva al termine di un percorso complesso, durante il quale è stato necessario affrontare diverse emergenze e realizzare interventi successivi per garantire la sicurezza della circolazione».

A Pietre Gemelle sono stati investiti complessivamente quasi 5,8 milioni di euro, dal primo lotto del vallo paramassi fino alle opere di completamento che oggi consentono di ripristinare il tracciato originario della SP 299. Quando nel dicembre 2023 si è verificata la frana, è stato necessario intervenire rapidamente per garantire la continuità dei collegamenti, realizzando in pochi giorni un bypass provvisorio. Successivamente sono proseguiti gli interventi di protezione e messa in sicurezza, anche a seguito degli eventi alluvionali del giugno 2024.

«Oggi – ha concluso l’assessore Gabusi - possiamo finalmente superare quella soluzione provvisoria e restituire alla Valsesia la viabilità ordinaria. È un risultato concreto, raggiunto anche grazie alle strutture di Pronto Intervento e Protezione civile».

Per il presidente della Provincia di Vercelli, Davide Gilardino «la S.P. 299 rappresenta la principale infrastruttura viaria di collegamento dell’Alta Valsesia, oltre a costituire un asse strategico per la mobilità dei residenti, le attività economiche e l’accessibilità turistica del territorio. Il 18 dicembre 2023 un fenomeno franoso importante ha interessato il versante, rendendo necessaria l’immediata interruzione della viabilità e l’attivazione di interventi emergenziali finalizzati a ripristinare nel più breve tempo possibile il collegamento con il centro abitato. Abbiamo provveduto così alla realizzazione di una viabilità alternativa provvisoria mediante un bypass di circa 650 metri, aperto a soli quattro giorni dall’evento. L’evento meteorologico del 29 e 30 giugno 2024 ha ulteriormente aggravato le condizioni di vulnerabilità del territorio e grazie a oltre 2 milioni di fondi emergenziali erogati da Governo e Regione, uniti ai 2 milioni finanziati da un decreto commissariale Ministero - Regione, abbiamo potuto completare le opere».

Gilardino ha concluso sostenendo che «la riapertura di oggi costituisce non soltanto il compimento di una significativa fase di lavori ma anche il risultato concreto di una programmazione pluriennale di interventi coordinati tra diversi livelli istituzionali. Ringrazio il Governo e soprattutto la Regione Piemonte, nelle figure del presidente Cirio e dell’assessore Gabusi, per la continua e immancabile presenza».

Gli interventi realizzati: dalle prime opere di protezione al ripristino del tracciato originario

La riapertura della Sp 299 a Pietre Gemelle conclude un percorso di interventi articolato in più fasi, avviato nel 2020 e proseguito negli anni successivi. Tra il 2020 e il 2021, attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, sono stati destinati 1.380.000 euro al primo lotto di messa in sicurezza e completamento del vallo paramassi, con lavori realizzati dalla Provincia di Vercelli e conclusi nel 2023.

Il 18 dicembre 2023, a seguito di un evento franoso, si è reso necessario un intervento urgente per garantire la continuità della circolazione. La Provincia ha realizzato un bypass provvisorio di circa 650 metri, aperto già il 22 dicembre, grazie a un investimento di 150.000 euro.

Nel marzo 2024, con un finanziamento di 200.000 euro della Regione Piemonte, nell’ambito della legge regionale 38/2006, sono stati eseguiti il brillamento dei massi e ulteriori interventi provvisori di protezione. Gli eventi alluvionali del 29 e 30 giugno 2024 hanno richiesto nuovi lavori di pulizia della strada, messa in sicurezza e abbattimento dei blocchi instabili e realizzazione di protezioni provvisorie, per un importo di 213.500 euro, finanziato attraverso fondi emergenziali nazionali di Protezione civile.

Nel 2025, un ulteriore investimento di 2 milioni di euro ha consentito di proseguire la realizzazione del vallo paramassi a ridosso dell’abitato di Riva Valdobbia, nell’ambito delle opere comunali di protezione realizzate dal Comune di Alagna Valsesia. Infine, con un finanziamento di 1.800.000 euro, attraverso fondi emergenziali nazionali di Protezione civile, la Provincia di Vercelli ha realizzato il completamento del vallo paramassi a protezione della SP 299 nel tratto di Pietre Gemelle, consentendo la rimozione del bypass provvisorio e il ripristino del tracciato originario.

Il quadro complessivo degli investimenti ammonta a 5.743.500 euro. Entro la fine del 2026 sono inoltre previste ulteriori opere complementari.