Ricordo di Umberto Vespasiano, storico messo comunale

Ha sfiorato il secolo di vita Umberto Vespasiano, che per tanti anni fu messo comunale a Serravalle. Bambina lo ricordo in divisa, sfrecciare in bicicletta, o suonare alle scuole medie per consegnare qualcosa da parte del Comune. Sempre elegante e gentile.

Negli anni Umberto aveva perso la moglie, era rimasto solo e aveva scelto di venire ad abitare al Castorino, accudito amorosamente da Rita e Dina, una madre e una figlia, anche loro rimaste sole in una casa troppo grande. Umberto ha rappresentato un pezzo della storia di un paese che non era il suo paese natale, perché lui veniva dal Sud, e nell’inflessione aveva mantenuto una cadenza lontana, ma, avendo ricevuto un’ottima educazione, era riuscito sempre ad interagire con le persone in modo cortese, si era perfettamente integrato in questo piccolo borgo cambiato forse troppo rapidamente. Per decenni Umberto è stato il volto e la voce dell’Amministrazione Comunale, ha bussato alle porte dei serravallesi portando con sé il valore delle istituzioni.

Saluto un gentiluomo che ha attraversato un secolo complicato lasciando un esempio di dedizione al lavoro e senso del dovere.



