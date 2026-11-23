Ccerimonia di commemorazione, a Quarona, in onore del Tenente Colonnello dei Carabinieri Ermanno Fenoglietti. L’ufficiale, nato a Torino nel 1958, figura di altissimo spessore umano e professionale, perse tragicamente la vita a Mostar (Bosnia- Erzegovina) nel 1995, mentre prestava servizio in una delicata missione di pace nei martoriati territori dell'ex Jugoslavia.

All'epoca dei fatti, il Tenente Colonnello Fenoglietti operava in qualità di Comandante del contingente dei Carabinieri della missione WEUPOL/WEO (Polizia dell’Unione Europea Occidentale).

Alla cerimonia odierna hanno preso parte autorità civili, militari e religiose, associazioni d'Arma e combattentistiche, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Vercelli insieme a una rappresentanza di Carabinieri in servizio e in congedo, e cittadini valsesiani. Insieme, si sono stretti per rendere omaggio all’Ufficiale in un momento solenne e profondamente partecipato, culminato con la deposizione di una corona commemorativa.

Durante i discorsi ufficiali è stata ricordata la sua straordinaria caratura e il suo impegno per la pace.

Con alle spalle una formazione d'eccellenza, maturata anche nei ranghi dei Carabinieri Paracadutisti del reggimento "Tuscania", Fenoglietti è descritto, dalle testimonianze dell'epoca, come un idealista, un Ufficiale che credeva fermamente nel valore della pace e della solidarietà internazionale. Sono state pronunciate parole di profonda gratitudine per l’eredità morale che ha lasciato all'Arma e alla società civile: un esempio non comune di straordinaria professionalità, rigore e umanità.

L’Arma dei Carabinieri e l'intera comunità valsesiana – territorio che lo ha accolto e a cui era profondamente legato – hanno così voluto rinnovare, ancora una volta, la massima vicinanza alla famiglia. L'impegno, oggi come ieri, è quello di custodire gelosamente la memoria del Tenente Colonnello Ermanno Fenoglietti, affinché il suo sacrificio continui a essere tramandato alle nuove generazioni come altissima testimonianza di dedizione al servizio e amor di Patria.