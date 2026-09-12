Partita del 26 contro la Giana Erminio: il Club Forza Pro organizza la trasferta

Il Club Forza Pro organizza la trasferta di sabato 26 settembre a Gorgonzola (MI) in occasione della partita contro la Giana Erminio.

La trasferta verrà annullata qualora non venisse raggiunto il numero minimo di 25 iscritti entro le ore 12,30 di venerdì 18 settembre.

Il ritrovo è fissato per le ore 12,20 in via XX Settembre, di fronte all'ingresso di Parco Camana, con partenza alle 12,30. La quota massima di partecipazione è di 18 euro.

Le prenotazioni avranno inizio martedì 15 settembre presso: Da Tommy, in via San Paolo n. 8 a Vercelli, tel.0161.258323 (lunedì chiuso) e verranno raccolte anche giovedì 17 settembre al consueto banchetto informativo allestito presso l'ingresso Gradinata Nord dello stadio, dalle ore 17,45 fino all'inizio della partita.

Si invitano tutti gli interessati ad iscriversi tempestivamente ed a seguire le informazioni sull'andamento delle iscrizioni che verranno comunicate agli organi di stampa e pubblicate sui social media.

Per informazioni: clubforzapro@gmail.com.