Pro Vercelli: prima domina e poi, in 10 contro 11, crolla. 1 a 0 per l'Arzignano

Arzignano – Pro Vercelli 1-0

Marcatori: Romio (A) al 70'.





Esordio di Marchetti al centro della difesa e prima gara da titolare di Giammaglichella e di Sow.

Primo tempo

8': Pro Vercelli vicina al gol: cross pennellato di Piran, gran colpo di testa di Burruano, gran parata di Vannucchi, all'8'.

12': ancora un cross millimetrico di Piran, ma De Santis anticipa Bertoli, ben appostato.

Molto aggressiva la Pro.

16': gran ripartenza della Pro con Giammaglichella che avanza veloce e porge a Sow, il cui tiro è contrastato in angolo.

19': ancora Burruano, gran sinistro rasoterra che sfiora il palo. Arzignano schiacciato dal pressing della squadra di Bonera.

21': altra azione della Pro con Piran (padrone della fascia destra) ma il suo tiro è impreciso.

26': troppo frettoloso di Sow che, libero, sferra un tiro senza pretese dalla distanza.

31': sinistro senza pretese di Burruano, praticamente un passaggio al giovane portiere Vannucchi.

Troppe conclusioni dalla distanza imprecise.

32': l'Arzignano si rende pericoloso con un colpo di tacco di Gatti, rimedia Livieri, ben appostato.

44': cross di Castegnaro che incoccia la mano destra di Piran, per l'arbitro è rigore. Concessione benevola. Tiro affidato a Bernardi, gran botta, il tiro è angolato, troppo angolato: palo (al minuto 47).

Primo tempo comunque dominato dalla squadra di Bonera. Bene la difesa, centrocampisti in palla; è mancato solo il gol.





Secondo tempo

Moretti perde palla, poi rovina su Mattioli, arbitro rivede l'azione. Per Marchetti è fallo da ultimo uomo, espulso al 52'.

52': nuova ripartenza della Pro, ma il tiro di Burruano è fiacco.

54': grande parata di Livieri su botta a distanza ravvicinata di Nanni.

55': Bonera apporta due campi: dentro Ronchi e Boufandar, escono Giammaglichella e Bertoli. Pro Vercelli con un 4-4-2, senza punta centrale, con il terminale offensivo affidato ai due pesi leggeri, Sow e Iori.

Ora il gioco lo fa l'Arzignano, approfittando della superiorità numerica.

62': colpo di testa di Nanni alto sulla traversa.

Fuori Burruano e Iori, dentro Comi e Carosso.

70': esce a vuoto Livieri, Romio mette dentro: Arzignano 1 Pro Vercelli 0. La Pro protesta: c'era un fallo ai danni di Comi, non rilevato.

76': Lakti sfiora il raddoppio con una staffilata da fuori. Palla a lato di pochissimo.

78': fuori Sow, dentro El Bakkali.

82': Livieri respinge di piede un tiro da distanza ravvicinata di Nanni.

Due cross di Piran, per Comi e Carosso, ma la difesa dell'Arzignano controlla.

Sei di recupero.

Finisce male: dopo aver dominato la Pro, nella ripresa, in 10 contro 11 è crollata

Arzignano (3-4-1-2): Vannucchi; Lakti, Mattioli (Romio dal 67'), Cariolato, Castagnaro (Penta dal 64'), Bernardi, Galli, De Santis, Nanni, Milillo, Bassi.

A disp. Contarato, Manfrin, Gamardella, Finizio, Moretti, Penta, Fosu, Romio. Allenatore Di Donato

Pro Vercelli: (4-3- 3): Livieri; Piran, Marchetti, Coccolo, Pagliari; Burruano (Carosso dal 65'), Gammaglichella (Boufandar dal 55'), Iotti; Sow (El Bakkali), Bertoli, (Ronchi dal 55'), Iori (Comi dal 65').

A disposizione: Vaccarezza, Del Favero, Comi, Mallahi, Rutigliano, Carosso, Boufandar, Ronchi, Van Koeverden, El Bakkali, Perotti, Satriano. Allenatore Bonera





Arbitro Papi della sezione di Prato

Ammoniti: Castegnaro dell'Arzignano;

Espuslo Marchetti della Pro Vercelli al 52'