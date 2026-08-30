Pro Vercelli, bella ma graziata da un penalty sbagliato: 0 a 0 dopo 45 '

Arzignano – Pro Vercelli
Marcatori:
Esordio di Marchetti al centro della difesa e prima gara da titolare di Giammaglichella e di Sow.
Primo tempo
8': Pro Vercelli vicina al gol: cross pennellato di Piran, gran colpo di testa di Burruano, gran parata di Vannucchi, all'8'.
12': ancora un cross millimetrico di Piran, ma De Santis anticipa Bertoli, ben appostato.
Molto aggressiva la Pro.
16': gran ripartenza della Pro con Giammaglichella che avanza veloce e porge a Sow, il cui tiro è contrastato in angolo.
19': ancora Burruano, gran sinistro rasoterra che sfiora il palo. Arzignano schiacciato dal pressing della squadra di Bonera.
21': altra azione della Pro con Piran (padrone della fascia destra) ma il suo tiro è impreciso.
26': troppo frettosolo Sow che, libero, sferra un tiro senza pretese dalla distanza.
31': sinistro senza pretese di Burruano, praticamente un passaggio al giovane portiere Vannucchi.
Troppe conclusioni dalla distanza imprecise.
32': l'Arzignano si rende pericoloso con un colpo di tacco di Gatti, rimedia Livieri, ben appostato.
44': cross di Castegnaro che incoccia la mano destra di Piran, per l'arbitro è rigore. Tiro affidato a Bernardi, palo (al minuto 47).
Secondo tempo
xxx
Arzignano (3-4-1-2): Vannucchi; Lakti, Mattioli, Cariolato, Castagnaro, Bernardi, Galli, De Santis, Nanni, Milillo, Bassi.
A disp. Contarato, Manfrin, Gamardella, Finizio, Moretti, Penta, Fosu, Romio. All. Di Donato
Pro Vercelli: (4-3- 3): Livieri; Piran, Marchetti, Coccolo, Pagliari; Burruano, Gammaglichella, Iotti; Sow, Bertoli, Iori.
A disposizione: Vaccarezza, Del Favero, Comi, Mallahi, Rutigliano, Carosso, Boufandar, Ronchi,
Arbitro Papi della sezione di Prato
Ammoniti: Castegnaro dell'Arzignano;Arzignano – Pro Vercelli
Marcatori:
Esordio di Marchetti al centro della difesa e prima gara da titolare di Giammaglichella e di Sow.
Primo tempo
8': Pro Vercelli vicina al gol: cross pennellato di Piran, gran colpo di testa di Burruano, gran parata di Vannucchi, all'8'.
12': ancora un cross millimetrico di Piran, ma De Santis anticipa Bertoli, ben appostato.
Molto aggressiva la Pro.
16': gran ripartenza della Pro con Giammaglichella che avanza veloce e porge a Sow, il cui tiro è contrastato in angolo.
19': ancora Burruano, gran sinistro rasoterra che sfiora il palo. Arzignano schiacciato dal pressing della squadra di Bonera.
21': altra azione della Pro con Piran (padrone della fascia destra) ma il suo tiro è impreciso.
26': troppo frettosolo Sow che, libero, sferra un tiro senza pretese dalla distanza.
31': sinistro senza pretese di Burruano, praticamente un passaggio al giovane portiere Vannucchi.
Troppe conclusioni dalla distanza imprecise.
32': l'Arzignano si rende pericoloso con un colpo di tacco di Gatti, rimedia Livieri, ben appostato.
44': cross di Castegnaro che incoccia la mano destra di Piran, per l'arbitro è rigore. Tiro affidato a Bernardi, palo (al minuto 47).
Secondo tempo
xxx
Arzignano (3-4-1-2): Vannucchi; Lakti, Mattioli, Cariolato, Castagnaro, Bernardi, Galli, De Santis, Nanni, Milillo, Bassi.
A disp. Contarato, Manfrin, Gamardella, Finizio, Moretti, Penta, Fosu, Romio. All. Di Donato
Pro Vercelli: (4-3- 3): Livieri; Piran, Marchetti, Coccolo, Pagliari; Burruano, Gammaglichella, Iotti; Sow, Bertoli, Iori.
A disposizione: Vaccarezza, Del Favero, Comi, Mallahi, Rutigliano, Carosso, Boufandar, Ronchi,
Arbitro Papi della sezione di Prato
Ammoniti: Castegnaro dell'Arzignano;