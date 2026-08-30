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Pro Vercelli | 30 agosto 2026, 18:49

Pro Vercelli, bella ma graziata da un penalty sbagliato: 0 a 0 dopo 45 '

Sul campo dell'Arzignano

Pro Vercelli, bella ma graziata da un penalty sbagliato: 0 a 0 dopo 45 '

Arzignano – Pro Vercelli

Marcatori:


 

Esordio di Marchetti al centro della difesa e prima gara da titolare di Giammaglichella e di Sow.

Primo tempo

8': Pro Vercelli vicina al gol: cross pennellato di Piran, gran colpo di testa di Burruano, gran parata di Vannucchi, all'8'.

12': ancora un cross millimetrico di Piran, ma De Santis anticipa Bertoli, ben appostato.

Molto aggressiva la Pro.

16': gran ripartenza della Pro con Giammaglichella che avanza veloce e porge a Sow, il cui tiro è contrastato in angolo.

19': ancora Burruano, gran sinistro rasoterra che sfiora il palo. Arzignano schiacciato dal pressing della squadra di Bonera.

21': altra azione della Pro con Piran (padrone della fascia destra) ma il suo tiro è impreciso.

26': troppo frettosolo Sow che, libero, sferra un tiro senza pretese dalla distanza.

31': sinistro senza pretese di Burruano, praticamente un passaggio al giovane portiere Vannucchi.

Troppe conclusioni dalla distanza imprecise.

32': l'Arzignano si rende pericoloso con un colpo di tacco di Gatti, rimedia Livieri, ben appostato.

44': cross di Castegnaro che incoccia la mano destra di Piran, per l'arbitro è rigore. Tiro affidato a Bernardi, palo (al minuto 47).


 


 


 

Secondo tempo

xxx


 

Arzignano (3-4-1-2): Vannucchi; Lakti, Mattioli, Cariolato, Castagnaro, Bernardi, Galli, De Santis, Nanni, Milillo, Bassi.

A disp. Contarato, Manfrin, Gamardella, Finizio, Moretti, Penta, Fosu, Romio. All. Di Donato

Pro Vercelli: (4-3- 3): Livieri; Piran, Marchetti, Coccolo, Pagliari; Burruano, Gammaglichella, Iotti; Sow, Bertoli, Iori.

A disposizione: Vaccarezza, Del Favero, Comi, Mallahi, Rutigliano, Carosso, Boufandar, Ronchi, 


 

Arbitro Papi della sezione di Prato

Ammoniti: Castegnaro dell'Arzignano;Arzignano – Pro Vercelli

Marcatori:


 

Esordio di Marchetti al centro della difesa e prima gara da titolare di Giammaglichella e di Sow.

Primo tempo

8': Pro Vercelli vicina al gol: cross pennellato di Piran, gran colpo di testa di Burruano, gran parata di Vannucchi, all'8'.

12': ancora un cross millimetrico di Piran, ma De Santis anticipa Bertoli, ben appostato.

Molto aggressiva la Pro.

16': gran ripartenza della Pro con Giammaglichella che avanza veloce e porge a Sow, il cui tiro è contrastato in angolo.

19': ancora Burruano, gran sinistro rasoterra che sfiora il palo. Arzignano schiacciato dal pressing della squadra di Bonera.

21': altra azione della Pro con Piran (padrone della fascia destra) ma il suo tiro è impreciso.

26': troppo frettosolo Sow che, libero, sferra un tiro senza pretese dalla distanza.

31': sinistro senza pretese di Burruano, praticamente un passaggio al giovane portiere Vannucchi.

Troppe conclusioni dalla distanza imprecise.

32': l'Arzignano si rende pericoloso con un colpo di tacco di Gatti, rimedia Livieri, ben appostato.

44': cross di Castegnaro che incoccia la mano destra di Piran, per l'arbitro è rigore. Tiro affidato a Bernardi, palo (al minuto 47).


 


 


 

Secondo tempo

xxx


 

Arzignano (3-4-1-2): Vannucchi; Lakti, Mattioli, Cariolato, Castagnaro, Bernardi, Galli, De Santis, Nanni, Milillo, Bassi.

A disp. Contarato, Manfrin, Gamardella, Finizio, Moretti, Penta, Fosu, Romio. All. Di Donato

Pro Vercelli: (4-3- 3): Livieri; Piran, Marchetti, Coccolo, Pagliari; Burruano, Gammaglichella, Iotti; Sow, Bertoli, Iori.

A disposizione: Vaccarezza, Del Favero, Comi, Mallahi, Rutigliano, Carosso, Boufandar, Ronchi, 


 

Arbitro Papi della sezione di Prato

Ammoniti: Castegnaro dell'Arzignano;

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