La Pro Vercelli annuncia l'acquisto di Andrea Moretti

Andrea Moretti è un nuovo calciatore della Pro Vercelli, il comunicato della società

ITA:

F.C. Pro Vercelli 1892 è lieta di annunciare di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Andrea Moretti.

Il calciatore ha sottoscritto con il Club un contratto con scadenza al 30 giugno 2027.

Nato a Magenta il 26 febbraio 2002, Moretti è un difensore centrale. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, con cui ha completato il proprio percorso di formazione fino alla Primavera, ha maturato una significativa esperienza nel campionato di Serie C.

Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Pro Sesto, Pro Patria, Triestina, Pontedera e Cosenza, acquisendo esperienza e continuità nella categoria. Nella stagione 2025/26 ha militato nella prima parte dell’annata nella Triestina, per poi trasferirsi al Cosenza.

L’arrivo di Moretti va a rafforzare il reparto difensivo a disposizione dello staff tecnico, aggiungendo alla rosa un giocatore giovane ma già abituato alla categoria, dotato di fisicità, duttilità e personalità.

Tutta la famiglia della Pro Vercelli dà il benvenuto ad Andrea e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali con la Bianca Casacca.