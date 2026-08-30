Pagelle della Pro Vercelli (contro l'Arzignano)

Livieri: 4

Un paio di belle parate, ma un errore che ha condizionato la partita (insieme all'espulsione di Moretti).

Piran: 7

Un primo tempo da favola, il migliore in campo, poi si spegne come tutti, ma un paio di buoni cross arrivano dal suo piede nel disastroso secondo tempo.

Moretti: 4

Anche lui decisivo come Livieri: per la sconfitta. Prima aveva dimostrato sicurezza e padronanza nel far ripartire le azioni.

Coccolo: 6

Sempre sicuro

Pagliari: 6

Una buona gara. Poca spinte, però, sulla sua fascia di competenza.

Iotti: 5

Benino nel primo tempo, nella ripresa annega con tutta la barca, ma da lui si si attendeva qualcosa di più.

Burruano: 5,5

Sfiora il gol, poi né bene né male.

Giammaglichella: 5,5

Tanto dinamismo, è sicuramente un buon acquisto, ma anche qualche errore di troppo.



Sow: 6

Dà vivacità e falntasia al reparto avanzato, ma spesso spreca perché troppo frettoloso.

Bertoli: 5,5

Si è visto poco.

Iori: 5,5

Alcune buone giocate, poi si perde.

Comi: 6,5

Con lui il reparto offensivo funziona meglio, non c'è che dire.



Boufandar: 5,5



Carosso: 5,5

Ronchi: 5

El Bakkali: 5

Bonera: 6,5

La Pro Vercelli vista nel primo tempo è da 8, quasi 9 in pagella. Bene in tutti i reparti, anche se è mancato il gol. La squadra è crollata per l'espulsione e l'errore di Livieri: episodi che han fatto la partita. Ma i 90 minuti vanno rivisti tutti, e nel primo tempo si è vista una squadra migliore di quella dell'esordio.