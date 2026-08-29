Bonera: "Arriveranno rinforzi? Forse no, ma io ci spero"

Mister Bonera, la Pro Vercelli deve affrontare tre squadra in sette giorni. Domenica la partita in trasferta con l’Arzignano, poi il turno infrasettimane con il Carpi per la Coppa Italia, infine, tra una settimana, la gara interna con la Folgore Caratese.

L’Arzignano negli ultimi campionati ha vinto quattro volte contro di noi, e questa è la prima riflessione da fare. Poi: sarà una partita complicata, hanno cambiato poco, infatti 8 su 11 sono stati riconfermati. Bisognerà prestare parecchia attenzione, giocano con intensità e fisicità. E questo è il nostro primo pensiero. Poi, a seguire, ci sarà la partita di Coppa a cui noi teniamo in modo particolare.

Sulla rosa. Chi mancherà?

Ci sono tutti, eccetto Furno che sta riprendendo e Passador, ancora fuori.

Sul pari con il Desenzano.

Io credo che la squadra abbia recepito quali sono i fattori che ci hanno impedito di fare i due punti, che erano nelle nostre mani. Come al solito i dettagli fanno la differenza, per esempio nei recuperi palla non siamo stati bravi a gestire,

Rinforzi all’attuale rosa?

Da allenatore mi piacerebbe, ovviamente, inserire altri giocatori, ma da quanto ho inteso nuovi ingressi probabilmente non ce ne saranno. A meno che non arrivi qualcuno nelle ultime ore del mercato. L’importante, comunque, è che ci sia una crescita del gruppo attuale col quale syo lavorando da cinquanta giorni.