Pro Vercelli: pagelle (contro Folgore Caratese)

Livieri: Il mister gli da fiducia e i compagni lo aiutano a una gara di relativa routine: 6
Piran: non è ancora esplosivo e determinante come la scorsa stagione, soprattutto in fase offensiva: 6+
Coccolo: Gara ordina e senza sbavature: 6+
Van Koeverden: la prestazione è da sufficienza piena, "rovinata" però dal rosso che non consente alla Pro si sfruttare la superiorità numerica. Il ragazzo comunque ha dimostrato di saperci fare. Come nel primo tempo quando salva una pericolosa incursione di Ndoj 6-
Pagliari: soprattutto nel primo tempo è uno degli elementi che mandano maggiormente in difficoltà gli ospiti. Nella ripresa controlla: 6.5
Burruano: Un gol da vero opportunista e un altro paio d'occasioni mancate. La sua presenza in mezzo al campo si fa sempre sentire: 6/7
Ciammaglichella sv (11' pt El Bakkali 6.5)
Iotti: Anche lui in lenta crescita. Serve qualche buon pallone ai compagni e cerca la soluzione personale. Nel finale permette alla squadra di tener palla e rifiatare: 6.5
Iori: inizia bene con qualche spunto efficace finisce un po' in affanno: 6 (28' st Ronchi; chiamato a dare "pié forte" alla difesa non si tira indietro nel concitato finale 6)
Comi: Un paio di buone occasioni nel primo tempo poi, la mancanza di 90' filati si fa sentire. Generoso come sempre anche in copertura. 6+ (43' st Bertoli: ha l'occasione per chiudere la gara nel recupero: si "beve" un difensore avversario ma allarga un po' troppo la conclusione: 6)
Sow: Nel primo tempo è immarcabile. Meriterebbe il gol al termine di un'azione spettacolare salvata solo dal palo. Procura il giallo di Samotti e "costringe" al rosso diretto Gega: 7 (43' st Boufandar sv).
Allenatore: Bonera: Sinora ha dimostrato di saper coniugare le esigenze tecnico.tattiche che con quelle di spogliatoio e, forse, dettami della società: 6.5