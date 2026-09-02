Coppa Italia: passa il Carpi (7-6) dopo i calci di rigore

Carpi Pro Vercelli 1-1

7-6 dopo i calcio di rigore

Luc van Koeverden (PV) al 48’; Casarini (C) su rigore al 94’

Comi (P) gol

Astrologo (C) gol

Iotti (P) palo

Carcani (C) parato

El Bakkali (P) gol

Sall (C) gol

Piran (P) gol

Casarini (C) gol

Van Koeverden (P) gol

Figoli (C) gol

Carosso (P) gol

Gatti (C) gol

Boufandar (P) fuori

Bagatti (C) gol

AC Carpi (3-4-2-1): Gasperini; Zagnoni, Rossini, Desole; Forapani, Viti, Bagatti, Tcheuna; Vitale, Casarini; Carcani. A disposizione: Scacchetti, Perta, Lombardi, Gatti, Maggio, Nesi, Vaglica, Giva, Cecotti, Astrologo, Figoli, Puletto, Morosini, Montipò, Sall. All. Cassani

Pro Vercelli (4-3-3): Del Favero; Perotti, Coccolo (Ronchi dal 59’), Van Koeverden, Carosso; El Bakkali, Burruano (iotti dal 74’), Ciammaglichella; Rutigliano (Piran dall’85’), Comi, Iori. A disposizione: Livieri, Ottaviano, Piran, Pagliari, Boufandar, Iotti, Ronchi, Zacchera, Mallahi, Sow, Satriano, Bertoli. All. Bonera

Arbitro: Sig. Cerea sez. Bergamo

Finisce con l’amaro in bocca l’avventura della Pro Vercelli targata Bonera. In vantaggio con una rete di Luc van Koeverden al 48’, che con un gran destro trafigge Gasperini, la Pro Vercelli è stata raggiunta dai padroni di casa al 94’ grazie a un rigore siglato da Casarini.

(Un rigore ai danni della Pro nelle ultime due partite).

Poi la lotteria dei rigori: una parata di Del Favero, ma un palo di Iotti e un tiro che termina sul fondo di Boufandar mettono la parola fine alla Coppa Italia 2026-2027.

Le dichiarazioni di mister Bonera al termine della gara.

«Sono dispiaciuto per il risultato, ma sono contento per la prestazione, e l’ho detto ai ragazzi. Luc van Koeverden è sicuramente un giocatore interessante. Comi? Ogni discorso su di lui è superfluo, è da quando sono arrivato che si allena bene, un vero capitano, va gestito, dobbiamo essere bravi a gestirlo…».