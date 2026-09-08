Gol di Burruano: primi 3 punti per la Pro Vercelli

Un gol di Burruano in entrata, un paio d'occasioni clamorose fallite per mettere al sicuro il risultato e un po' di sofferenza nel finale. Così è maturata la prima vittoria della Pro Vercelli in campionato. Al Piola-Robbiano i bianchi "matano" 1-0 la Folgore Caratese e rilanciano le proprie quotazioni in classifica, oltre a palesare un miglioramente dal punto di vista dell'organizzazione e della manovra.

Nella Pro mister Daniele Bonera, ripropone il 4-3-3 con la riconferma tra i pali di Livieri, nonostante l'errore costato la sconfitta ad Arzignano, con Van Koeverden al posto dello squalificato Moretti; Ciammaglichella ancora titolare, mentre Comi torna al centro dell'attacco nel tridente con Iori e Sow. In panchina Bertoli che aveva guidato il reparto nelle prime uscite. Caratese senza gli squalificati Spalluto e Balzano. In campo il neo acquisto Gega. In attacco la carta Santarcangelo. Pro in completo bianco, Caratese in blu. Pro Vercelli subito pericolosa dopo 47" con Iori: deviazione in angolo. 2': Sow diagonale fuori bersaglio. Buona Pro. 8': Gool della Pro Vercelli di un "rapinoso" Burruano. Errore nella "costruzione dal basso" del portiere Castelnuovo, sfera che arriva a Burruano che avanza e dal limite di mancino infila l'angolino alla destra del portiere: 1-0. 11' la Pro perde Ciammaglichella, infortunato. Al suo posto El Bakkali. Non ci voleva per l'ex granata. 12': Comi di testa non riesce a correggere in rete un centro di Sow. Pro convincente: 22' sciabolata dalla distanza di Iotti: una sua specialità: Castelnuovo vola e devia in angolo. Ai bianchi manca il colpo del ko. 25', Sow entra in area e in diagonale- manda la palla a sfiorare il palo. 31': Cosa ha fatto Sow: parte dalla sua tre quarti, supera in velocità i difensori, entra in area ma, a portiere fuori causa, manda la palla a colpire il palo. Clamorosa quanto sfortunata occasione per i bianchi. 41': Folgore pericolosa: D'Amico impatta di testa, sfera che rimpalla su Gega e si perde sul fondo.

Finale di tempo con la Caratese che si gioca l'Fvs per un possibile tocco con la mano di Pagliari. Per l'arbitro nulla d'irregolare. Al riposo con la Pro avanti 1-0. Forse il minimo per quanto fatto vedere dall'undici di Bonera.

Ripresa: 5': gioco fermo per il mancato funzionamento dell'Fvs. Si riparte. Ammonito Sow. 17': dopo una serie di scontri sulla trequarti e un paio d'interventi dubbi ai danni degli attaccanti della Pro su cui l'arbitro sorvola, Galiffi di Alghero estrae il rosso diretto per Gega . Punizione di Iotti: palla in area: Burruano controlla e calcia: Castelnuovo in angolo. 26': Espulso anche Van Koeverden per intervento sul lanciato Santarcangelo. Parità numerica ristabilita. Ci sarà da soffrire nel finale dopo il cooling break. Fondamentale non chiudersi in difesa. 35': Livieri resta a terra dopo uno scontro. Nulla di grave di riparte per gli ultimi 10' più (prevedibilmente ampio) recupero. 37': altro Fvs richiesto dalla Folgore Caratese per un intervento di El Bakkali su D'Amico. Respinta al mittente anche questa. Recupero che aumenta. Escono Sow e Comi. C'è da soffirire perchè la Folgore attacca a testa bassa. Pro costretta nella propria trequarti. Si giocherà fino al 99'. 46': Livieri para bene su D'Amico. 47': Bertoli in contropiede sfiora solo il palo. Occasione da sfruttare meglio. Ultimo cambio per la Folgore: dentro Mezsargs. Tre dal termine. Resiste il vantaggio. Punizione Pro nella metà campo. Ripartenza caratese: punizione dal vertice destro dell'area. Ultimo brivido. D'Amico: . Finita. La Pro vince con pieno merito. Ottimo primo tempo, ripresa un po' in sofferenza nel finale ma primi tre punti incamerati. E questo unito a una crescita nel gioco basta.

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PRO VERCELLI (4-3-3): Livieri; Piran, Coccolo, Van Koeverden, Pagliari; Burruano, Ciammaglichella (11' pt El Bakkali), Iotti; Iori (28' st Ronchi), Comi (43' st Bertoli), Sow (43' st Boufandar).

In panchina: Del Favero, Ottaviano, Boufandar, Mallahi, Rutigliano, Perotti, Carosso, Zacchera, Furno, Satriano.

Allenatore: Daniele Bonera

FOLGORE CARATESE (3-5-2): Castelnuovo; Samotti (37' st Pedicillo), Marchetti, Gega; Duca (24' Ambrosini), Ndoj (1' st Vignoli), Castellano (48' st Mezsargs), Cester (1' st Tessiore), Bellia; D'Amico, Santarcangelo.

In panchina: Salvalaggio, Facchini, Guidi, Benvenuto, Bassino, Di Dio. Allenatore: Nicola Belmonte

ARBITRO: Galiffi di Alghero

RETI: pt 8' Burruano

NOTE: Serata calda. Spettatori 1575, per un incasso di 7608,76 euro. Espulsi: 16' st Gega chiara occasione da gol, 26' st Van Koeverden fallo su uomo lanciato a rete. Ammoniti: Samotti, D'Amico. Calci d'angolo: 6-7. Recupero: 2',9'.