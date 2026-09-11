L'emozione di Bonera nel ricordare Vittorio Mero

Sul Treviso, che la Pro Vercelli affronta domenica: «Una squadra ben strutturata con un buon allenatore. Giocano un 3-5-2 con mezzeali molto offensive.»

Su Moretti. «Torna, è a disposizione. È un po’ in ritaroi di condizione.»

Non ci sarà Giammaglichella: «Purtroppo no, ha un problema, da valutare tra una settimana dopo un’altra indagine medica. Mancherà in questa partita e anche la prossima.»

C’è l’ipotesi di inserire in rosa uno svincolato? «Adesso proprio no, dobbiamo pensare ai tre prossimi impegni in una settimana. In seguito magari con la società potranno essere fatte valutazioni, ma adesso il mio compito è concentrarmi sui ragazzi che ho a disposizione. Questi ragazzi mi stanno dando tutto e qualcuno anche più di tutto. Tra me e loro c’è un rapporto molto schietto e diretto, e quindi è importante continuare così.»

Sul memorial dedicato a Vittorio Mero: «Sono emozionato nel parlarne. Con Vittorio ho trascorso un anno a Brescia… qualche sera prima eravamo a cena a casa sua… è stata una grande partita, saluto sempre la sua famiglia con grande affetto.»