Burruano: "Dedico il gol alla mia famiglia e ai tifosi"

Successo dunque – il primo della stagione – contro la Fulgor Caratese. Ma in fase offensiva la Pro Vercelli non ha concretizzato il miglior gioco espresso rispetto alle avversarie.

Il 4-3-3 proposto da mister Bonera è un modulo elastico: Burruano, infatti, a tratti gioca più avanzato rispetto alla mediana trasformando il modulo in un 4-2-3-1.

La parola al mister e al giocatore.

Mister Bonera: «Bene come al solito nel primo tempo. Abbiamo sofferto nel finale. Quando eravamo in superiorità numerica la gestione doveva essere migliore. Purtroppo, quando si produce tanto bisogna migliorare in fase di finalizzazione.

Abbiamo incontrato una buona squadra, ma la Pro Vercelli ha dimostrato di stare bene fisicamente. Comi? Ha dimostrato di essere un giocatore importante, così come Bertoli che è andato vicino al gol del due a zero. Di sicuro, dobbiamo migliorare le azioni che favoriscano le giocate degli attaccanti.»

Burruano: «Non smetterò di ringraziare i miei compagni e lo staff, lavoriamo per migliorare. Contento della rete e del tre punti. Il gol lo dedico alla mia famiglia e ai tifosi. Questa partita volevamo vincerla a tutti i costi.»