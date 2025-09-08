 / Arte e Cultura

Arte e Cultura | 08 settembre 2025, 09:40

La conferenza di Barbero anche in diretta streaming

L'amministrazione ha deciso di trasmettere l'incontro sulla pagina Facebook del Comune

La conferenza di Barbero anche in diretta streaming

Verrà trasmessa in diretta streamingi la conferenza "Quando Vercelli era più grande di Torino" che lo storico e divulgatore Alessandro Barbero tiene venerdì alle 18 nella basilica di Sant'Andrea in apertura di Risò. Esauriti in un attimo i ticket gratuiti per l'accesso in basilica, l'amministrazione comunale ha deciso di trasmettere la relazione anche attraverso la pagina Facebook “Città di Vercelli”.
«Non abbiamo potuto installare maxi-schermi fuori dalla basilica di Sant’Andrea perché l’intera area sarà occupata dagli allestimenti per Risò», fanno sapere dall'amministrazione comunale. Per i vercellesi che non hanno potuto ottenere il biglietto, resta dunque la possibilità di seguire la conferenza dal proprio pc.
 

News collegate:
 Tutti in coda per Barbero... La cultura fa spettacolo - 05-09-25 08:06

redaz

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore