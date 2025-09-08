La conferenza di Barbero anche in diretta streaming

Verrà trasmessa in diretta streamingi la conferenza "Quando Vercelli era più grande di Torino" che lo storico e divulgatore Alessandro Barbero tiene venerdì alle 18 nella basilica di Sant'Andrea in apertura di Risò. Esauriti in un attimo i ticket gratuiti per l'accesso in basilica, l'amministrazione comunale ha deciso di trasmettere la relazione anche attraverso la pagina Facebook “Città di Vercelli”.
«Non abbiamo potuto installare maxi-schermi fuori dalla basilica di Sant’Andrea perché l’intera area sarà occupata dagli allestimenti per Risò», fanno sapere dall'amministrazione comunale. Per i vercellesi che non hanno potuto ottenere il biglietto, resta dunque la possibilità di seguire la conferenza dal proprio pc.
