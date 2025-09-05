Tutti in coda per Barbero... La cultura fa spettacolo

Maxi coda fin dalle 8 del mattino: impazza la Barbero - mania per lo storico e divulgatore. Ancora prima dell'avvio della distribuzione dei biglietti è già sold out la conferenza di venerdì 12 settembre.

Sono disponibili dalle 10 di oggi, venerdì 5 settembre, i biglietti gratuiti per assistere alla confereza dello storico Alessandro Barbero, in programma Il 12 settembre, alle 18, nella cornice della Basilica di Sant’Andrea. Per assistere a "Quando Vercelli era più grande di Torino" occorre ritirare il tagliando di prenotazione, rivolgendosi alla biglietteria del teatro Civico. Ciascuno avrà la possibilità di avere quattro tagliandi e non sono previste prenotazioni online.

Storico, divulgatore ed ex docente di Storia medioevale all'Upo, Barbero condurrà il pubblico in un viaggio nell'epoca d'oro della storia di Vercelli della quale si è già occupato - oltre che per motivi professionali - anche come curatore della mostra "I segreti della Vercelli medioevale" organizzata dal Comune in Arca tra il 2020 e il 2021.