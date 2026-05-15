Concorso per due posti nella Polizia Municipale

Il Comune di Borgosesia ha pubblicato un bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 2 Istruttori di Polizia Locale. Per partecipare sono necessari i seguenti requisiti: diploma di scuola superiore; patente B; cittadinanza italiana; requisiti previsti per il ruolo di agente di pubblica sicurezza.

Il concorso prevede una prova scritta (il 25 giugno) e una prova orale (il 2 luglio). È possibile presentare domanda online, tramite il portale InPA, entro il le 12 del 15 giugno.

Il bando completo è disponibile: sul sito del Comune di Borgosesia (in Amministrazione Trasparente) e sul portale InPA.

«Offriamo una buona opportunità professionale – commenta il sindaco Fabrizio Bonaccio – si tratta di un contratto a tempo indeterminato, con un trattamento interessante in un settore in fase di rilancio. La figura dell’agente di Polizia Municipale è, da sempre, un punto di riferimento per i cittadini: non si occupa solo del rispetto del Codice della Strada, ma riveste un ruolo che spazia in diversi ambiti, sempre a servizio della cittadinanza. E poi – aggiunge il primo cittadino – sono i nostri agenti ad intervenire, insieme alle altre forze di Protezione Civile e sicurezza, per tutelare il territorio e i cittadini in caso di emergenze di qualsiasi natura. Mi auguro che siano numerosi coloro che vorranno cimentarsi con il concorso che abbiamo indetto, con l’obiettivo di indossare un divisa che è simbolo di senso del dovere, onore e dedizione alla collettività. In bocca al lupo a tutti i partecipanti».