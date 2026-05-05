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Borgosesia | 05 maggio 2026, 11:58

Parco Magni: i dubbi dell'ex sindaco sul bando per la gestione del bar

Tiramani: «Tempi stretti per consentire l'apertura entro l'estate»

Parco Magni: i dubbi dell'ex sindaco sul bando per la gestione del bar

Arrivano le prime perplessità sul bando di gestione relativo al bar di Parco Magni, la più importante area verde comunale di Borgosesia.

In un post condiviso attraverso i social, è l'ex sindaco Paolo Tiramani a giudicare tardivo il bando, emesso a ridosso dell'estate e con condizioni che potrebbero non essere attrative per gli investitori: «Sono scettivo pe motivi - rileva -. A prima vista, la struttura sembra priva di molti arredi, non di poco conto, come il bancone, e non è visibile la situazione della cucina:  l'investimento totale potrebbe essere non di poco conto rispetto ai mille euro al mese previsti nel bando, anche perché chi si presenterà e dovrà vedere assegnata la gara , fino ad allora non ordinerà il materiale». 
La preoccupazione è di trovare un gestore entro l'estate, quando il parco vive i suoi momenti di massimo utilizzo. «A chi chiede quale sarebbe la mia soluzione - conclude Tiramani - dico che avrei fatto la gara con ampio anticipo e non a ridosso dell'estate e che ora la soluzione potrebbe essere quella di gestire fino al prossimo anno questo servizio in autonomia, attraverso la nostra municipalizzata».

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redaz

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