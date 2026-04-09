McDonald's: entro il 13 aprile pre selezione per il personale che lavorerà a Borgosesia

McDonald’s apre un nuovo ristorante a Borgosesia e, intanto, cerca 50 persone che possano entrare a far parte dell’azienda. Sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che parteciperanno alla tappa di Borgosesia del McDonald’s Job Tour, che si terrà nella prima metà di aprile. Il McDonald’s Job Tour è l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e le assunzioni McDonald’s su tutto il territorio italiano.

Entro il 13 aprile, i candidati interessati a lavorare per il nuovo ristorante McDonald’s di Borgosesia potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito McDonalds.it rispondendo a un questionario e inserendo il proprio CV. Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i loro punti di forza. Coloro che supereranno il test riceveranno dall’azienda una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald’s Job Tour, durante la quale si svolgeranno i colloqui individuali.

Per i candidati sarà l’occasione per ricevere maggiori informazioni direttamente da chi vi è coinvolto in prima linea: saranno infatti presenti persone che lavorano nei ristoranti della zona, a disposizione per raccontare e condividere la loro esperienza lavorativa in McDonald’s. Per la nuova apertura di Borgosesia, McDonald’s è alla ricerca di 50 persone, in linea con il piano di crescita nazionale che per il 2026 prevede l’assunzione di 5.000 nuove persone in tutta Italia.