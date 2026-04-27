Borgosesia, revocato lo stato di agitazione del personale dei Nidi

AGGIORNAMENTO DELLE 11

A seguito del pagamento della retribuzione del mese di Marzo 2026 con bonifico istantaneo da parte della Cooperativa Sociale Raggio di Sole, la Fp Cgil, in accordo col personale, revoca lo stato di agitazione dello stesso e la richiesta di intervento sostitutivo da parte del Comune di Borgosesia. Rimane invece confermata la richiesta URGENTE di incontro al fine di chiarire la situazione per arrivare alla corretta tempistica del pagamento della retribuzione al personale operante al Nido di Borgosesia.

LA VICENDA

Stato di agitazione per il personel dei Nidi del Comune di Borgosesia. Lo ha proclmanato la Fp Cgil dopo che, ad oggi, lunedì 27 aprile, il personale della cooperativa sociale Raggio di Sole, aggiudicataria della gestione dell’asilo nido di Borgosesia per il triennio 2025/2027, non ha ancora visto accreditato lo stipendio del mese di marzo che da Ccnl delle cooperative sociali deve essere sempre versato in una data stabilita non oltre il 20° giorno successivo alla fine di ciascun mese.

La denuncia arriva dalla Fp Cgil che sottolinea come «questo obbligo contrattuale non è quasi mai stato rispettato dalla cooperativa sociale Raggio di Sole e le retribuzioni sono arrivate quasi sempre dopo nostro sollecito sindacale già dall’inizio della loro gestione e cioè a settembre 2025. Viste le non risposte, in accordo col personale e nonostante i solleciti inviati alla Cooperativa, non ultimo quello del 24 aprile a cui non è stata data risposta in merito, La Fp Cgil Vercelli Valsesia dichiara lo stato di agitazione del personale operante nel nido di Borgosesia con la possibilità di una o più giornate di sciopero».

I reiterati ritardi nel pagamento delle retribuzioni non è il solo elemento di criticità segnalato dal sindacato: a una dipendente non è stato ancora versato il Tfr nel suo Fondo pensione dall’inizio del rapporto di lavoro (settembre 2025) con la Cooperativa Raggio di Sole. «Abbiamo chiesto all’ente committente, il Comune di Borgosesia già pre avvisato della mancanza il 23 aprile, l’intervento sostitutivo previsto dal Codice dei Contratti Pubblici all’art. 30, comma 6 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Art. 11, comma 6 Dlgs 36/2003. Questo intervento non è più una facoltà, ma un obbligo per la stazione appaltante nel momento in cui venga accertato il mancato pagamento delle retribuzioni - conclude il sindacato -. Abbiamo comunicato infine che siamo disponibili a un incontro urgente a tre, con Comune, Cooperativa e la nostra organizzazione sindacale al fine di trovare immediata soluzione alla grave problematica».