Parco Magni, bando per il nuovo gestore del bar

Nuovo bando per l’assegnazione della gestione del bar del Parco Magni di Borgosesia: coloro che sono interessati hanno tempo fino al 19 maggio per presentare le candidature, tutti i dettagli e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Borgosesia, direttamente sulla Home Page (https://www.comune.borgosesia.vc.it).

«Con questo nuovo bando, è previsto solo l’affido per la gestione della sala bar, mentre sono stati scorporati gli altri servizi che prima erano compresi – spiega Eleonora Guida, vicesindaco e assessore al Parco Magni – quindi con questa nuova modalità, il gestore pagherà un affitto al Comune, mentre le attività di apertura dei cancelli, pulizia dei cestini, raccolta delle foglie ed in generale di manutenzione del parco saranno gestite da Seso e dall’Ufficio Tecnico comunale. Per presentare la candidatura – evidenzia l’amministratrice – sarà necessario contattare il Comune per concordare un sopralluogo».

Guida spiega che questa scelta si è resa necessaria alla luce delle nuove normative stringenti in materia di gestione di aree pubbliche tutelate dalla Soprintendenza: «La complessità delle norme ha dissuaso i molti che avevano manifestato interesse per la gestione del bar a costo zero, compensata dai servizi di pulizia e apertura/chiusura del parco – dice – pertanto abbiamo scelto questa nuova modalità, che prevede la corresponsione di un canone d’affitto da parte del gestore a fronte di un impegno del Comune per la manutenzione del Parco. Questo comporterà una spesa per il Comune, non compensata in toto dal canone d’affitto, che affrontiamo comunque nella consapevolezza dell’importanza che questa splendida area verde riveste per la nostra città».

Come evidenziato nel bando, i candidati verranno valutati sulla base dell’offerta economica, dell’esperienza pregressa e anche degli eventi che proporranno per animare l’area: «Il bar del Parco è stato recentemente ristrutturato ed è ubicato in un’area molto bella – aggiunge la vicesindaco – è quindi un locale con grandi potenzialità: sarà determinante la capacità dei nuovi gestori di articolare una proposta attraente, in grado di rendere il bar ed il Parco nel suo insieme un luogo di ritrovo e socializzazione positiva, che tutti i borgosesiani possano frequentare con soddisfazione».

Nei prossimi giorni verranno valutate le offerte, con l’auspicio di poter restituire alla città la fruizione completa del Parco Magni: «Auspichiamo di poter quanto prima individuare un gestore proattivo – conclude Guida – con la voglia di far rivivere il nostro parco, con la creatività necessaria per proporre eventi ed iniziative e con la disponibilità a collaborare con il Comune per rendere questo splendido spazio verde un posto davvero gradevole, curato e attrattivo per i borgosesiani».