Inps: nuovi orari negli uffici di Borgosesia

A partire dal 1° giugno l’Agenzia Inps di Borgosesia aggiorna gli orari di apertura al pubblico per rafforzare l’assistenza e la consulenza attraverso canali digitali e da remoto, garantendo continuità del servizio e maggiore personalizzazione. Inps conferma il proprio impegno a mettere al centro le persone, assicurando l’erogazione delle prestazioni in modo tempestivo ed efficace e offrendo un servizio di informazione e consulenza sempre più mirato ai bisogni dell’utenza. Negli ultimi anni, accanto alla consulenza in presenza, si è consolidata l’assistenza in remoto tramite Contact Center, App Inps Mobile e consulenze su appuntamento, anche in videochiamata o con contatto telefonico preventivo. Per valorizzare questi strumenti e rendere più efficiente l’accoglienza allo sportello, gli orari di apertura al pubblico vengono pertanto rimodulati con decorrenza 1° giugno.

Lunedì è prevista la chiusura fisica al pubblico, erogazione dell’attività informativa in modalità telefonica o web meeting; martedì, mercoledì e giovedì apertura al pubblico, solo su appuntamento; venerdì chiusura fisica al pubblico

«Per agevolare i cittadini, restano inoltre disponibili i canali di contatto e assistenza in remoto accessibili tramite pc e app»., conclude la nota dell'Istituto.