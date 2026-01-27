Giornata-disastro per le vercellesi in Promozione e Prima categoria

Promozione
Brutto scivolone del Trino che subisce una netta sconfitta da parte degli Orizzonti C.A. Brugnera illude realizzando la rete dell’1-1, poi dilagano gli Orizzonti C.A. e solo nel finale Brugnera rende meno pesante il rovescio. La Virtus Vercelli esce dal Pistoni di Ivrea battuta da un rigore di Bianco e dal gol di Scala in chiusura di gara, ritornando nella zona play-out.
Risultati: Ivrea – Virtus Vercelli 2-0
Orizzonti C.A. - Lb Trino 4-2
LB Trino: Beskorovanyy, Giolo, Pomati, Ciraulo, Baggio, Ndiaye, Petrocelli, Mancin, Apollo, Brugnera, Volpatto. A disposizione: Cascardo, Balocco, Buscaglia, Meo Defilippi, Mercandino, Mocca, Onorato, T. Porta. All. Modenese.
Prossimo turno: Lb Trino – Piedimulera, Virtus Vercelli – Ceversama
1^ Categoria
Passo falso del Cigliano, battuto al Bassanino dal Valle Cervo Andorno. Niente da fare anche per il Livorno/Bianzè che si deve arrendere, in trasferta, all’Ardor S. Francesco Corio. Gol della bandiera di Urena su rigore. Nel big match del girone F la Pro Palazzolo sfiora il colpaccio con la capolista Annonese andando in vantaggio con Veliu dopo 9 minuti. Una doppietta di Zanutto consente la rimonta all’Annonese.
Risultati: Cigliano – Valle Cervo Andorno 0-3, Ardor S. Francesco Corio – Livorno/Bianzè 3-1, Annonese – Pro Palazzolo 2-1
Prossimo turno: Cigliano . CGC Aosta, Livorno/Bianzè – Torri Biellesi, Pro Palazzolo – Buttiglierese