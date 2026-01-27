 / Sport

Sport | 27 gennaio 2026, 09:04

Giornata-disastro per le vercellesi in Promozione e Prima categoria

Scivolone del Trino, sconfitte per Virtus Vercelli, Cigliano, Livorno Bianzè e Pro Palazzolo

Brutto KO per il Trino

Brutto KO per il Trino

Promozione

Brutto scivolone del Trino che subisce una netta sconfitta da parte degli Orizzonti C.A. Brugnera illude realizzando la rete dell’1-1, poi dilagano gli Orizzonti C.A. e solo nel finale Brugnera rende meno pesante il rovescio. La Virtus Vercelli esce dal Pistoni di Ivrea battuta da un rigore di Bianco e dal gol di Scala in chiusura di gara, ritornando nella zona play-out.

Risultati: Ivrea – Virtus Vercelli 2-0

Orizzonti C.A. - Lb Trino 4-2

LB Trino: Beskorovanyy, Giolo, Pomati, Ciraulo, Baggio, Ndiaye, Petrocelli, Mancin, Apollo, Brugnera, Volpatto. A disposizione: Cascardo, Balocco, Buscaglia, Meo Defilippi, Mercandino, Mocca, Onorato, T. Porta. All. Modenese.   

Prossimo turno: Lb Trino – Piedimulera, Virtus Vercelli – Ceversama

1^ Categoria

Passo falso del Cigliano, battuto al Bassanino dal Valle Cervo Andorno. Niente da fare anche per il Livorno/Bianzè che si deve arrendere, in trasferta, all’Ardor S. Francesco Corio. Gol della bandiera di Urena su rigore. Nel big match del girone F la Pro Palazzolo sfiora il colpaccio con la capolista Annonese andando in vantaggio con Veliu dopo 9 minuti. Una doppietta di Zanutto consente la rimonta all’Annonese.

Risultati: Cigliano – Valle Cervo Andorno 0-3, Ardor S. Francesco Corio – Livorno/Bianzè 3-1, Annonese – Pro Palazzolo 2-1  

Prossimo turno: Cigliano . CGC Aosta, Livorno/Bianzè – Torri Biellesi, Pro Palazzolo – Buttiglierese

Gianpaolo Arborio

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore