Cinema per tutti - giovedì 22 gennaio - con Liberi di scegliere

L'associazione Liberi di Scegliere,

operante a Vercelli da 18 anni a fianco delle famiglie con figli diversamente abili, nell’ottica di rendere meno difficile la vita a persone sfortunate e nell’intento di creare aggregazione anche in un mondo molte volte trascurato, oltre al suo ormai ultra decennale progetto giornaliero assistenziale, in collaborazione con Cinema Italia - Movie Planet di Vercelli e in rete con le ass.ni Anffas Vc , Angsa Vc-No, Perdincibacco, La Rosa blu, special olympics Vercelli, Centri diurni comunali cascina Bargè e Galilei, organizza per l’ottavo anno consecutivo un ciclo di proiezioni cinematografiche denominata Il cinema per tutti, attraverso una rassegna specificatamente studiata per i nostri ragazzi.

Il fine dell’iniziativa, oltre a quello di far trascorrere qualche ora piacevole ai ragazzi, è quello di unire e non di dividere, (sulla base del concetto vero di inclusione, termine molto usato e molto di moda, ma sinceramente ancora attuato in minima parte), per aggregare il maggior numero di ragazzi di tutte le associazioni vercellesi e non solo, impegnate quotidianamente a fianco delle persone disabili e delle loro famiglie. Anche quest’anno, e per il quarto anno consecutivo, in collaborazione con la Direzione Scolastica Vercellese, le porte della nostra iniziativa saranno aperte anche ai ragazzi delle scuole che vivono delle fragilità.

Questo è il secondo appuntamento per questa ottava stagione e la proiezione è prevista per giovedì 22 gennaio; punto di incontro, come sempre, davanti al Cinema Italia di Vercelli alle ore 09,30 con l’inizio della proiezione previsto per le ore 9,45. Titolo del film : “Lupin III RD “

Per una migliore organizzazione si prega di confermare la propria adesione

entro lunedì 19 gennaio 2026 telefonando al n° 366 3676801 oppure via

mail a liberigenitori@alice.it specificando se la/e persona/e disabile/i deambula/no o se si muovono in carrozzina.

Si rammenta che per ogni gruppo ci dovrà essere almeno un accompagnatore, e anche per i singoli se la persona disabile necessita di particolare attenzione.

Vi aspettiamo !

Liberi di Scegliere

ODV