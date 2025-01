Soccorso alle persone con disabilità visiva

Sabato 11 gennaio, nella sede della Protezione Civile del Comune di Vercelli si è tenuto un incontro formativo rivolto ai volontari “Soccorso e assistenza efficace per la disabilità visiva nella protezione civile”.

L'evento è stato organizzato dalla sezione regionale dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti nell’ambito del Progetto “Il Piemonte al mio fianco”.

Il corso ha coinvolto i volontari della protezione civile e ha affrontato i principali aspetti psicologici e riabilitativi della disabilità visiva, l’autonomia e la mobilità di ciechi ed ipovedenti, con un focus specifico sul soccorso in caso di emergenza.

“L’obiettivo - dice il presidente regionale UICI del Piemonte Franco Lepore - è sviluppare strategie e procedure operative per migliorare il soccorso e l'assistenza alle persone non vedenti e ipovedenti in situazioni di emergenza. Il progetto mira a promuovere e favorire la più completa autonomia delle persone con disabilità visiva per migliorare il contesto in tutti gli ambiti”".

La parte teorica è stata integrata da una parte pratica ed esperienziale, dove i partecipanti hanno provato cosa significhi essere ipovedenti o ciechi e come guidare ed essere guidati in queste circostanze, grazie ad appositi occhiali e mascherine.

“Il corso nell'ambito del progetto “Il Piemonte al mio fianco” è promosso dal Consiglio Regionale del Piemonte dell’UICI (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti), con il sostegno finanziario della Regione Piemonte. A Vercelli è stato realizzato in collaborazione con il Nodo provinciale contro le discriminazioni della Provincia – sottolinea la referente Lella Bassignana -, e si incardina nel progetto più ampio”. Nulla di Noi senza di Noi – Non Parlate di Noi senza di Noi” promosso dal gruppo di lavoro “Gli Stati generali della disabilità” del Nodo”.

Relatori sono stati il Presidente regionale UICI Lepore e Alessia Senis, tiflologa e responsabile del centro di consulenza tiflologica. All’incontro ha presenziato il presidente UICI di Vercelli Claudio Costa, sottolinenando l’importanza di questo progetto e quali sono le iniziative della sezione di Vercelli. L’incontro è stato coordinato da Ercole Gaibazzi coordinatore volontario protezione civile del Comune di Vercelli.