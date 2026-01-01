Schianto contro un muro nella notte di Capodanno

Ha perso il controllo dell'auto, finendo contro un muro in via Thaon de Revel, l'arteria che attraversa l'intero rione Cappuccini. Intervento di soccorso, nella notte di Capodanno, da parte dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vercelli.

L'allarme è scattato intorno alle 3,30: quando il personale di viale dell'Aeronautica è arrivato sul posto i quattro occupanti del mezzo erano già usciti in modo autonomo; i Vigili del Fuoco si sono dunque occupati di mettere in sicurezza auto e zona dell'incidente. Polizia e personale del 118 si sono invece occupati dei rilievi del caso.