Mondiali di Ginnastica: Giulia Perotti va in finale nel corpo libero

Giulia Perotti, 16enne portacolori della Libertas Ginnastica Vercelli, centra la finale nel corpo libero ai Mondiali di Ginnastica in corso a Jakarta, in Indonesia.

Al termine di una giornata complicata, durante la quale la campionessa vercellese ha dovuto fare i conti con due cadute che hanno compromesso il percorso nell'all-aroud, Perotti è riuscita però a raggiungere il settimo posto per la finale del corpo libero, una delle spcialità che, già da junior, le hanno regalato molte soddisfazioni. Il punteggio, per lei, è stato 13.266 mentre nell'all-aroud è arrivata a un passo dalla finale centrata, invece dall'altra italiana Asia D’Amato (tredicesima).