Pro Vercelli - Lecco 0-1. Ma il risultato è bugiardo.

Pro Vercelli – Lecco 0-1

Marcatori: Sipos (L) su rigore al 23';



Primo tempo

Due novità in formazione Pro Vercelli: Pino preferito a Carosso, e Ouseynou Sow preferito al fratello Asane Sow.

Partita che inizia in ritardo: il difensore Ferrini si è infortunato alla caviglia prima del fischio di inizio. Al suo posto Romani.

Subito un bel cross di Akpa Akpro, tutto fermo per un fallo di Comi.

Lancio di Iotti per Comi che impegna Furlan: prima occasione gol firmata Pro Vercelli, o Comi.

Quasi gol per la Pro Vercelli: angolo di Iotti, gran colpo di testa di Akpa Akpro, salva sulla linea Zanellato. E sono due le occasioni gol per i Bianchi nel primo quarto d'ora.

Lecco messo in crisi dalla catena di destra: Piran e Akpa Akpro, supportati da Iotti.

Galeandro, tiro sul fondo ma di poco.

Il Lecco chiede il penalty per braccio di Piran. Prima card per gli ospiti. L'arbitro concede il rigore. Sul dischetto Sipos, che spiazza Livieri tirando sulla destra. Minuto 23.

Peccato, perché la Pro Vercelli aveva giocato meglio ed era stata più pericolosa del Lecco. Che non sembra una corazzata.

Uscita kamikaze di Furlan che travolge Akpa Akpro, stavolta e la Pro che chiede il Var. Furlan se la cava solo cun un cartellino giallo. Siamo alla mezz'ora.

Partita che si è incattivita.

Rimessa letarale in zona d'attacco del Lecco, caos in area con Mallamo che tocca, sala Livieri. Siamo al 40'.

Pro in pressione. Primi 45' col Lecco in vantaggio.





Secondo tempo

Palla persa, ne approfitta Battistini che avanza e tira; la sfera si spegne a 10 centimetri circa dal palo alla destra di Livieri.

Gran botta di Pino dalla distanza, palla fuori ma non di molto, ma ottima esecuzione.

Tre cambi nel Lecco, Santoni ancora nulla. Manza mezz'ora.

Errore di Clemente (il primo), Sipos non ne approfitta.

Cross di Piran, colpo di testa di Comi, parata stratosferica di Furlan.

Entra Asane Sow, esce (uno spento) Huiberts. Pro Vercelli che passa dal 4-3-3 al 4-2-3-1.

Bella azione dei due gemelli Sow, con gran parata – l'ennesima - di Furlan su Asane Sow.

Santoni manda in campo Coppola, Marchetti, Ronchi; escono Pino, Burruano, Piran.

Pro Vercelli con cinque attaccanti, una sorta di 3-2-4-1. Siamo all'80'.

Coccolo colpisce male in area, occasione sprecata.

Tiraccio alto anche di Ouseynou Sow.

Ultimi sei minuti di recupero.

Ultima richiesta var, è della Pro, per presentuo fallo in area su Coccolo.

Testa di Comi, altra grande parata di Furlan, il migliore in campo.





Vince il Lecco, ma la Pro Vercelli esce dal campo a testa alta. Il migliore in campo è stato il portiere ospite, Furlan. Almeno tre interventi miracolosi del bravo portiere.

Formazioni

Pro Vercelli: Livieri; Piran (Marchetti dall'80'), Clemente, Coccolo, Pino (Coppola dall'80'); Iotti, Huiberts (A. Sow dal 63'), Burruano (Ronchi dall'80'); Akpa Akpro, Comi, Ouseynou Sow. A disposizione: Passador, Lancellotti, Marchetti, Thiam, Coppola, A. Sow, Ronchi, Tarantola, Emmanuello, Carosso, Fofana. All. Santoni.

Lecco: Furlan; Battistini, Romani, Tanco; Pellegrino (Grassini dal 59'; Rizzo dal 67')), Metlika (Frigerio dal 59'), Zanellato, Mallamo (Voltan dal 76'), Kritta; Galeandro (Alaoui dal 59'), Sipos. A disposizione: Domingo Dalmasso, Constant, Marrone, Grassini, Voltan, Alaoui, Furrer, Bonaiti, Frigerio, Lovisa, Rizzo. All. Valente.

Arbitra il signor Alessandro Pizzi, sezione di Bergamo

Ammoniti: Metlika, Furlan, Mallamo del Lecco; Pino, Akpa Akpro della Pro Vercelli;