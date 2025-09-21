Pagelle della Pro Vercelli che ha vinto a Novara

Livieri: 7

Una grande parata, una buona prova.





Piran: 6,5

Devastante quando si tratta di attaccare.





Coccolo: 6

Fa il suo





Clemente: 7

Prima prova convincente del terzino adattato a centrale da Santoni. Provvidenziale un suo salvataggio (ma ne faceva anche quando giocava esterno basso o braccetto).





Carosso: 6,5

Parte bene con un bel cross, poi si fa valere molto in fase difensiva.





Burruano: 6,5

Buona prova di carattere. La tecnica non gli manca.





Huiberts: 6,5

Si sfianca in interdizione.





Iotti: 7

Onnipresente.





Akpa Akpro: 6,5

Dà il via all'azione del vantaggio, a volte si rende prezioso rientrando.





Comi: 6,5

Vicino al gol per due volte. La solita generosa prova.





Sow: 7

Segna un gol “magico”.





Marchetti: 6,5

Preziosissimo.





Pino: 6,5

Entra come laterale di sinistra e fa un paio di proiezioni niente male.





O. Sow: 6,5

Tanta corsa e impegno.





Ronchi: n.g.





Emmanuello: n.g.





Santoni: 7

Risultato a parte, oggi ha avuto ragione su tutto. Sulla formazione iniziale, sull'insistere su Clemente centrale, sul proporre un centrocampo inedito, nel finale, composto da Ronchi, Emmanuello e Iotti. Ottima la Pro nel primo tempo. Nella ripresa, quando ha visto che la squadra stava patendo il Novara, ha provveduto coi cambi opportuni.