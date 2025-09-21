Pagelle della Pro Vercelli che ha vinto a Novara

Livieri: 7
Una grande parata, una buona prova.
Piran: 6,5
Devastante quando si tratta di attaccare.
Coccolo: 6
Fa il suo
Clemente: 7
Prima prova convincente del terzino adattato a centrale da Santoni. Provvidenziale un suo salvataggio (ma ne faceva anche quando giocava esterno basso o braccetto).
Carosso: 6,5
Parte bene con un bel cross, poi si fa valere molto in fase difensiva.
Burruano: 6,5
Buona prova di carattere. La tecnica non gli manca.
Huiberts: 6,5
Si sfianca in interdizione.
Iotti: 7
Onnipresente.
Akpa Akpro: 6,5
Dà il via all'azione del vantaggio, a volte si rende prezioso rientrando.
Comi: 6,5
Vicino al gol per due volte. La solita generosa prova.
Sow: 7
Segna un gol “magico”.
Marchetti: 6,5
Preziosissimo.
Pino: 6,5
Entra come laterale di sinistra e fa un paio di proiezioni niente male.
O. Sow: 6,5
Tanta corsa e impegno.
Ronchi: n.g.
Emmanuello: n.g.
Santoni: 7
Risultato a parte, oggi ha avuto ragione su tutto. Sulla formazione iniziale, sull'insistere su Clemente centrale, sul proporre un centrocampo inedito, nel finale, composto da Ronchi, Emmanuello e Iotti. Ottima la Pro nel primo tempo. Nella ripresa, quando ha visto che la squadra stava patendo il Novara, ha provveduto coi cambi opportuni.