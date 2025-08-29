Pro Vercelli-Albinoleffe (2 a 1): le pagelle

Livieri: Sicuro nel guidare la difesa, non corre eccessivi rischi. Incolpevole sul gol, sbroglia nel finale alcuni potenziali pericoli: 6.5

Piran: sulla fascia è imprendibile; suoi i cross più pericolosi (gol di Comi compreso); in difesa concede poco agli avversari: 7

Clemente: non è ancora al top della condizione, ma lotta e sfiora il vantaggio nel concitato finale 6

Coccolo: Qualche buon recupero e un gol in cui sa farsi trovare nel posto giusto al momento giusto: poi di suo ci mette un eccellente gesto tecnico non semplice su quel genere di terreno: 6.5

Furno: Gara ordinata senza troppe sbavature: 6

Rutigliano: Paga senz'altro le condizioni non ottimali di un terreno che peggiorava ogni minuto. Alla fine si ritaglia alcuni spazi e prova anche la soluzione personale 6.5 (43' st Marchetti sv)

Huiberts: Esordio sostanzialmente positivo, tenendo conto delle pessime condizioni del sintetico e l'inevitabile apprendistato nella nuova realtà: 6+ (21' st Burrano: fa quello che gli chiede il mister in un momento delicato del match 6)

Iotti: Un'altra gara di sostanza, in cui sfiora un altro eurogol: stavolta trova sulla sua strada un grande Baldi che gli nega il 2-0: 6.5

Akpa Akpro: Il campo non lo favorisce, ma lui lotta e quando serve, si fa sentire: 6+ (21' st Mallahi: buon impatto sul match: si costruisce l'occasione del nuovo vantaggio che manca di poco: 6.5)

Comi: Oltre al gol - il terzo nelle tre gare ufficiali disputate - si conferma l'uomo squadra: lo si trova sia in attacco che in difesa dove, in due occasioni s'immola per respinge e salvare due conclusioni a colpo (quasi) sicuro dei seriani. Meglio di così non poteva bagnare il rinnovo del contratto 7.5

A. Sow: Generoso, fa sentire la sua presenza nella difesa dell'Albinoleffe. In crescita 6.5 (21' st O. Sow: non è decisivo come a Busto ma c'è anche il suo marchio in questa vittoria: 6).

Mister Santoni: Tre gare ufficiali e tre vittorie. Ma soprattutto sta costruendo una squadra che sta dimostrandosi un gruppo. Certo dovrà ancora lavorare per affinare l'intesa e registrare ancora maggiormente la ripresa. Ma con sei punti si può lavorare con minor pressione: 6.5