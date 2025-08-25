Contrasto a caporalato e lavoro nero: due denunce e sanzioni per oltre 10 mila euro

Attività a contrasto del caporalato, conclusa, nei giorni scorsi, dai Carabinieri del N.I.L. (Nucleo Ispettorato del Lavoro) impegnati su scala nazionale nel contrasto al fenomeno. In ogni provincia italiana i militari, supportati dalle articolazioni territoriali dell’Arma, hanno eseguito controlli approfonditi in diverse aziende, prevalentemente del settore agricolo.

In provincia di Vercelli, l’azione ha interessato sei aziende e, al termine degli accertamenti i Carabinieri hanno denunciato due persone, trovando un lavoratore in nero e sospendendo un’attività. Sono state contestate ammende per 4.793 euro e comminate sanzioni amministrative per 6.400. euro Le infrazioni rilevate sono relative alla mancata sottoposizione alla formazione sui rischi, al non aver inviato un lavoratore alla visita medica, tutte contemplate dal Decreto Legislativo 81/2008.