Lutto cittadini per l'addio al dottor Irico

Lutto cittadino, a Trino, in occasione delle esequie di Gian Piero Irico, stimatissimo medico di famiglia, scomparso nei giorni scorsi.

Il sindaco, Daniele Pane, ha adottato il provvedimento per la giornata di mercoledì 23 luglio, in occasione delle esequie dello storico medico di medicina generale della comunità. «E' stato una figura indimenticabile per professionalità, umanità e dedizione, che ha accompagnato intere generazioni di trinesi e si è distinto, tra l’altro, per lo straordinario impegno durante l’emergenza covid-19, in particolare nella campagna vaccinale cittadina - ricorda il sindaco -. Le esequie si terranno alle ore 10:30 nella parrocchia di San Bartolomeo Apostolo. Tutti i cittadini, le associazioni, le scuole e le attività sono invitate a osservare un minuto di silenzio durante la cerimonia. Tra le 10,30 e le 12 saranno sospese le manifestazioni pubbliche ludico-ricreative e, per l'intera giornata, le bandiere degli edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta per l’intera giornata. Il Comune si stringe con affetto attorno alla famiglia, onorando con riconoscenza una figura che ha dato tantissimo alla nostra città»