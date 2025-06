Ruote Veloci, il 21 e 22 giugno a Stroppiana presso la sede espositiva della Fondazione Marazzato

Al via la prima delle tre manifestazioni in programma a Stroppiana presso la sede espositiva della Fondazione Marazzato: “Ruote Veloci”, l’appuntamento dedicato allo sport motoristico in tutte le sue forme andrà in scena il 21 e 22 giugno. Il tema durante il 2025 sarà la sfida tra Alfa Romeo e Lancia sulle piste d’asfalto e su quelle polverose dei rally dagli anni Sessanta alla fine degli anni Novanta.

Testimoni silenziosI della grande epopea dei motori saranno soprattutto le auto riunite per la mostra tematica nello showroom, dove troveranno posto alcuni esemplari di Lancia Fulvia ex-Munari ed ex-Garin, la Stratos che ha corso il Sanremo del ’74 con Bobo Cambiaghi, una Delta Integrale ex-Aghini e una Alfa 156 D2 ufficiale dei collezionisti Piero Felice Filippi, Massimo Magni, Max Girando, Angelo e Roberta Miniggio, affiancati da un furgoncino assistenza con livrea Lancia Martini del f.lli Baldi.

Ci sarà inoltre una Chiribiri da record del 1913, esemplare unico, di Mario Righini. Tra le vetture stradali ci saranno invece una Alfa Romeo 1300 Junior della Collezione Marazzato, una Alfetta GT di proprietà di Cesare Brovarone, e ancora Opel Kadett, Lancia Fulvia Coupé e Beta Montecarlo delle collezioni Mora e Ribaldone. A dar voce a queste auto e alle loro imprese saranno i relatori del convegno del sabato, che inizierà alle 11:00, moderato dallo storico e scrittore Simone Schiavi. Sul palco si alterneranno Lorenzo Ardizio, direttore del Museo Alfa Romeo di Arese, che ripercorrerà le imprese nelle competizioni su pista delle Alfa Romeo. Al suo fianco, l’ing. Gianni Tonti, ex direttore sportivo di Alfa Romeo negli anni dell’impegno in Formula 1 e prima ancora di Lancia negli anni della nascita della HF di Claudio Maglioli fin dal trionfo della 037 nel mondiale rally. Da qui, il racconto delle imprese del marchio torinese sarà affidato alle voci dei fratelli Elio e Giovanni Baldi, tecnici esperti e tuttora autentici punti di riferimento tra i collezionisti, e di Rino Buschiazzo, celebre capo meccanico della squadra Lancia, che racconteranno il periodo prima e dopo il coinvolgimento di Abarth nell’attività sportiva di Lancia.

L’evento “Ruote Veloci” aprirà al pubblico sabato 21 e domenica 22 a partire dalle ore 10:00. Totalmente gratuito, offre al pubblico molte occasioni di intrattenimento, esibizioni dinamiche con possibilità di partecipazione anche per visitatori, area food e intrattenimento anche per i più piccoli. Il calendario prevede per sabato anche una gita fuoriporta e una serata di aperitivo con musica e visite guidate, mentre la domenica pomeriggio è in programma la dimostrazione di regolarità “Power Stage”. Inoltre, per l’intera durata della manifestazione sarà attiva una postazione per chi desidera fare donazioni a favore della Fondazione Veronesi e sostenere la ricerca nella lotta contro i tumori femminili. Come accennato, “Ruote Veloci” è il primo dei tre eventi che la Fondazione Marazzato ha in calendario per questo 2025 e che sarà seguito da “Campo Base Stroppiana III”, terzo appuntamento con il mondo dei mezzi militari fissato per il 20 e 21 settembre, e con l’evento speciale per i 50 anni di Iveco che chiuderà il ciclo nel weekend del 18-19 ottobre.