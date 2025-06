Polizia locale, entro settembre pronti i nuovi spazi all'Ex 18

Entro l’inaugurazione di Risò, la grande fiera internazionale di settembre, sarà attivo il presidio della Polizia Locale in piazza Antico Ospedale. «È una promessa elettorale mantenuta - dice il sindaco, Roberto Scheda -. Il nostro obiettivo è avere il più possibile i vigili a contatto con i nostri concittadini aumentando il senso di sicurezza. L’area dell’Ex 18 rappresenta uno dei tanti fiori all’occhiello della nostra città e la presenza della Polizia Locale sarà anche un fondamentale deterrente per comportamenti poco consoni».

Nel corso del pomeriggio di giovedì 19 giugno si è tenuto il sopralluogo al quale hanno partecipato l’assessore alla Polizia Locale, Paolo Campominosi, il comandante, Ivana Regis, e l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Simion.

La ditta sta lavorando senza sosta e nei prossimi giorni provvederà alle ultime sostituzioni degli elementi impiantistici, poi si procederà con gli ultimi lavori al tetto che, salvo condizioni climatiche avverse, si concluderanno entro venerdì 18 luglio. «Nelle scorse ore - informa Simion - è già stato effettuato anche il primo sopralluogo, da parte della direzione dei lavori, propedeutico alla conclusione del cantiere».

All’Ex 18 ci saranno quattro uffici della Polizia Locale e lo stabile sarà dotato, oltre che di un sistema di video-sorveglianza, anche di un’entrata per i disabili. «Si potranno, fra le altre cose, ritirare i vari permessi o fornire sommarie informazioni su possibili comportamenti illeciti che si sono verificati in città - dice Campominosi -. Questo presidio è dunque la risposta più efficace possibile alle richieste, avanzate nel corso dei mesi scorsi, da parte della cittadinanza. La Polizia Locale sarà dunque “a portata di mano” per tutti noi, si troverà in pieno centro e dunque a stretto contatto con tutti i vercellesi».