"Sfida all'ultimo sangue" per diffondere la cultura della donazione

Sabato 1° giugno, dalle 10 alle 17, in occasione della manifestazione “La Fattoria in Città” organizzata da Ascom, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Vercelli sarà presente nei pressi della Basilica di Sant’Andrea con un’attività speciale: “Sfida all’ultimo sangue”, una competizione solidale aperta a tutti, per sensibilizzare alla donazione di sangue in modo semplice e coinvolgente.

Si potrà partecipare singolarmente o in gruppo. Chi parteciperà da solo verrà associato casualmente a una delle squadre generali, così che ognuno possa dare il proprio contributo alla sfida. Il meccanismo è semplice: chi effettua il prelievo di idoneità alla donazione guadagna più punti; chi lascia i propri dati per essere ricontattato dal Centro Trasfusionale riceve comunque punti utili per la propria squadra.

La squadra con il punteggio più alto sarà annunciata nei giorni successivi sui canali social della Croce Rossa di Vercelli. Ma la vera vittoria non sarà quella dei numeri: il vero obiettivo è partecipare e contribuire a diffondere una cultura del dono consapevole e responsabile. Invitiamo tutti a passare dal nostro stand perché ogni gesto conta, e insieme possiamo fare la differenza.