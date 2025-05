I ragazzi della Scuola di Danza vercellese Freedom Mad si riconfermano vincenti,

Il 13 aprile scorso a Torino al concorso "Talent for dance", ha partecipato il gruppo di Contemporaneo formato da Francesca Varia, Irene Bosio, Caterina Chiodi, Carolina Tua e Silvia D'Aguanno.

Questo gruppo ha vissuto una settimana intesa per la dovuta modifica della loro coreografia data dall'infortunio grave di Anna Montobbio che purtroppo non ha potuto essere presente. La scelta era di non partecipare alla competizione o sistemare e modificare tutta la coreografia.

La collaborazione, la tenacia e l'impegno hanno portato le ragazze a prendere la giusta decisione che, in una sola ora, si sono rimboccate le maniche e hanno sistemato tutti i passaggi, guidate e sostenute dalla loro insegnante Deborah Clemente.

Fiera della scelta, Deborah ha acconsentito a portare il gruppo al Concorso con tutte le modifiche necessarie per brillare sul palco nonostante il brutto imprevisto.

La loro esibizione è stata egregia e questo è ciò che avvenuto: 2° POSTO nella categoria Gruppi Contemporaneo Junior oltre all'assegnazione di 2 Borse di studio dal valore di 300€.

I ragazzi della Scuola di Danza vercellese FREEDOM M.A.D. si riconfermano vincenti, non solo per i risultati indiscutibilmente ottimi, ma anche per la loro capacità di adattamento e devozione per questa meravigliosa arte.

Resta innegabile quindi il livello di tecnica e studio con cui i ragazzi di questa scuola vengono preparati ogni giorno.

I risultati parlano chiaro e per questo le conferme non posso mancare.

Ma non è tutto!

La piccola stella nascente Eleonora Pergianni si è nuovamente esibita con la sua Coreografia “Hallelujah” che, come la scorsa settimana ha emozionato e incantato pubblico e giuria con le sue movenze leggere e delicate. Ovviamente l’inesperienza e l’ansia da prestazione, hanno indotto a qualche errore ma è doveroso considerare il livello molto alto della sua categoria. Nonostante questo, è stata premiata con un meraviglioso 3° POSTO, borse di studio e anche per lei l’accesso alla finalissima.

Eleonora finita la sua esibizione si è fermata dietro le quinte a osservare e a studiare le sue avversarie riconoscendo un livello che lei deve ancora raggiungere, per questo è determinata ad aumentare le sue lezioni ed ad impegnarsi maggiormente per non essere da meno.

La prossima gara, insieme a lei, vedrà il suo compagno Andrea Avarello. Una competizione sana tra i due compagni di danza che gareggeranno nella stessa categoria al concorso “4Dance Competition” di Vercelli e, oltre a questi due meravigliosi ballerini, non mancheranno anche le ragazze del gruppo di contemporaneo con la loro coreografia “De Ma Folie”.

Tra i ragazzi c’è un gran sostegno e si incoraggiano a vicenda a dare sempre di più, questo per la direttrice artistica Deborah Clemente é già una vittoria dato che il suo sogno è sempre stato quello di creare l’ambiente ideale per crescere artisticamente e personalmente.

Un periodo pieno di competizioni, vittorie e soddisfazioni condiscono l’anno accademico di Freedom M.A.D. creando aspettative sempre più alte che gli allievi della scuola riescono sempre a soddisfare.