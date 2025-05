Le pagelle della Pro Vercelli che ha perso con la Pro Patria (gara 1, play-out)

Franchi: Salva su conclusione insidiosa di Rocco a inizio ripresa; sul gol non è impeccabile come l'intera difesa: 6-

Clemente: Solita partita di qualità; lotta combatte anche se, nel finale, paga un po' dazio alla fatica: 6.5

Sbraga: Match ordinato con poche sbavature ma anche pochi acuti: 6

De Marino: Rientrata da un infortunio: buona partita anche se, alla distanza, la lunga assenza si fa sentire 6.5 (43' st Serpe sv)

Iezzi: Un provvidenziale recupero su Beretta a inizio match; quindi si fa sentire sulle fasce, almeno nel primo tempo. Poi come i compagnia un calo nell'ultima fase del match: 6+

Rutigliano: Fa legna, rimedia qualche calcione e un giallo. Al 70' i crampi hanno la meglio: 6+ (30' st Emmanuello: difficile entrare subito nel match soprattutto quando appena entrato la squadra incassa il gol e va in confusione: 5.5)

Schenetti: Si fa vedere con quale lampo, un paio di conclusioni e qualche assist: 6

Iotti: Rientrava e non poteva essere al top: gioca 90' e mette benzina nelle gambe in vista del ritorno a questo punto senza appello: 6+

Carosso: Ottimo primo tempo in cui costruisce e argina le poche velleità della Pro Patria. Nel finale si adatta alla squadra: 6+

Romairone: Costringe la difesa bustocca a un salvataggio sulla linea; protesta per un intervento dubbio in area biancoazzurra e finisce un po' in apnea: 6 (43' st Coppola sv)

Comi: Dopo la traversa contro la Pergolettese, il suo colpo di testa, fuori d'un soffio che avrebbe potuto indirizzare la doppia sfida in modo differenza, entrerà nei "chaiers des doleances" bianche in caso di esito negativo dei playout. Nel finale ripiega in difesa per aiutare i compagni: 6.



All. Gardano: Come più volte scritto con i suoi predecessori "Madamina il catalogo è questo". Cerca di dare tranquillità e coraggio alla squadra. E almeno nel primo tempo i ragazzi rispondono presente. Poi ai tanti reduci da infortuni o acciaccati spengono le luci e "les jeux sont fait". Almeno per l'andata: 6