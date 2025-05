Schianto all'alba: vettura distrutta, una persona in ospedale

Schianto, all'alba, sulla sp 299 della Valsesia. Intono alle 5, per cause al valgio delle forze dell'ordine, una vettura è uscita di strada fermandosi, semi distrutta e capovolta su un fianco, a pochi centimenti dal muro di un edificio nel tratto che attraversa il comune di Campertogno.

Per i soccorsi, insieme al personale sanitario, è stato necessario far intervenire i Vigili del Fuoco del distaccamaneto di Varallo Sesia: all'arrivo gli occupanti erano già fuori dall'abitacolo e affidati alle cure dei sanitari; in seguito uno dei due è stato trasportato al pronto soccorso.

Il personale dei Vigili dei Fuoco si è occupato della messa in sicurezza del mezzo e della zona interessata dall'incidente, mentre i Carabinieri, presenti con una pattuglia, si sono occupati dei rilievi.